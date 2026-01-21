Acasă » Știri » Programul Rabla 2026. Ce se întâmplă cu fondurile de anul acesta

Programul Rabla 2026. Ce se întâmplă cu fondurile de anul acesta

De: roxana tudorescu 21/01/2026 | 21:45
Programul Rabla 2026. Ce se întâmplă cu fondurile de anul acesta
Programul Rabla 2026

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) a făcut anunțul. Ce se întâmplă cu Programul Rabla 2026? Toate detaliile în articol.

Acesta a declarat că Executivul nu a stabilit încă un calendar sau un buget pentru Programul Rabla 2026. Mai exact, AFM susține continuarea programului, dar decizia finală depinde de Ministerul Mediului și de Guvern.

„Programul Rabla a fost anul trecut cu un buget de 200 de milioane de lei, doar pentru persoane fizice. Este o discuție la nivel de minister și la nivel de Guvern pe acest program. Încă nu s-a luat o decizie finală. Administrația Fondului pentru Mediu va susține acest program și eu sper să-l avem disponibil și anul acesta. Administraţia Fondului pentru Mediu o să facă o analiză destul de amănunţită la nivel de UNCJR, să vedem exact care sunt nevoile primarilor şi ce ar trebui să deschidem. Intenţionăm să deschidem două proiecte pentru UAT-uri”, a declarat Florin Bănică.

Programul Rabla 2026

Președinteșe Administrației Fondului pentru Mediu a precizat și că nu poate oferi detalii exacte despre tipul proiectelor sau despre bugetele alocate. Totuși, Florin Bănică a spus că acestea vor fi anunțate oficial curând.

„Nu o să declar acum care sunt proiectele pe care le deschidem, dar cu siguranţă o să fie proiecte care o să vă ajute pe dumneavoastră pe viitor. O să facem o conferinţă de presă şi un anunţ în momentul în care o să stabilim aceste două proiecte şi bugetele de care o să aibă parte în 2026”, a mai spus Florin Bănică.

Prin urmare, până în momentul în care va fi publicată o Hotărâre de Guvern în privința normelor de aplicare, piața auto va rămâne în faza de analiză și de negocieri.

