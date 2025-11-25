Acasă » Știri » Vești proaste pentru șoferi! Cu cât crește impozitul pentru mașinile hibrid începând cu 1 ianuarie 2026

25/11/2025 | 18:15
Vești importante pentru români! Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea crește de până la 13 ori începând cu 1 ianuarie 2026. Mai mult, chiar dacă până acum au fost scutiți, proprietarii mașinilor electrice vor plăti impozit începând cu anul viitor. Află toate detaliile în articol!

Impozitul pentru mașinile hibrid ar putea ajunge la nivelul taxelor plătite pentru mașinile pe benzină sau motorină. Parlamentul a adoptat proiectul Guvernului care modifică formula de calcul pentru impozitul pe autovehicule în funcție de capacitatea cilindrică și norma de poluare, de la 1 ianuarie 2025.

Această lege ar putea aduce schimbări radicale la modul în care statul stabilește impozitul auto. De altfel, mașinile hibrid ar putea ajunge astfel la același regim fiscal cu mașinile clasice.

Exemplu:

Impozitul pentru un model SUV -hibrid cu un motor de 2.5 litri a fost de 70 de lei în anul 2025. Începând cu anul 2026, sumar ar putea să ajungă la 992 de lei.

Același tip de autovehicul cu un motor termic ar putea ajunge să fie impozitat în anul 2026 cu 1.076 de lei pentru norma Euro 5 și 1.100 lei pentru Euro 6.

Guvernul va calcula impozitul în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și norma de poluare a vehiculului.

Proprietarii mașinilor clasice sunt cei mai norocoși: ei vor continua să aibă cele mai mici taxe, după ce va introduce impozitul unic de 40 lei/an.

Aceste schimbări fac parte din angajamentele din PNR. Autoritățile locale urmează să publice valorile exacte aplicate în fiecare oraș, la începutul anului 2026, asta pentru că vor exista diferențe de impozitare în funcție de localitate.

Noi impozite pentru români în 2026

Anul 2026 vine cu scumpiri și în alte domenii. Începând cu 2026, fermierii din România vor plăti impozit pe o serie de structuri agricole care anterior erau scutite, conform noii legi a impozitelor votată de Parlament pe 18 noiembrie 2025. Măsura se aplică pentru sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje și pătule pentru depozitarea cerealelor (VEZI AICI TOATE DETALIILE).

Programul Rabla ar putea fi anulat. Ministrul Mediului a făcut anunțul: „Nu mai există versiunea de fonduri europene”

Gata cu banii cash! Taxele, impozitele și amenzile vor fi plătite doar prin card sau transfer bancar

