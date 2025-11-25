Programul Rabla ar putea fi anulat. Ministrul Mediului a făcut anunțul: „Nu mai există versiunea de fonduri europene”

Vești importante pentru români! Ministrul Mediului, Dana Buzoianu, a anunțat astăzi că programul Rabla ar putea fi anulat din cauza lipsei fondurilor. Află toate detaliile în articol!

Programul Rabla este unul dintre cele mai populare programe de stimulare a cumpărării mașinilor noi și ecologice și are mari șanse să fie desființat începând cu anul 2026.

Programul Rabla ar putea fi anulat

Dana Buzoianu a declara că nu există momentan un buget pentru continuarea programului în 2026 și că prioritare din punct de vedere financiar sunt proiectele din PNRR.

Ministrul Mediului a subliniat faptul că, pentru moment, bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) nu a fost făcut și că susține programul Rabla, dar trebuie să pună țină cont de prioritățile de austeritate.

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM, eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din aceste proiecte care și-au pierdut fondurile, finanțarea, vor fi mutate pe AFM. În același timp, avem o discuție cât se poate de așezată ca în cazul în care vom găsi totuși buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan încă acest buget identificat, să fie suplimentar cu câteva condiții care n-au fost aplicate până în anul acesta. De exemplu, eu susțin sa fie aplicat programul Rabla pentru mașini produse în Europa. Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar în acest moment buget identificat pentru Programul Rabla nu există.”, a spus Dana Buzoianu.

De asemenea, Diana Buzoianu a adăugat că, dacă se vor găsi fonduri, programul ar putea continua, dar va fi limitat doar la mașinile produse în Europa și se vor aplica condiții noi, care până acum nu au existat.

