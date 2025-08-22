Rabla 2025 schimbă regulile! Cum se modifică valorile voucherelor pentru mașini noi

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în consultare ghidul de finanțare aferent Programului Rabla Auto pentru anul 2025. Documentul include actualizările introduse prin Ordonanța de Urgență nr. 41/2025, act normativ care vizează adaptarea schemei de sprijin la cerințele de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și la condițiile bugetare interne.

Programul Rabla, derulat anual prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), reprezintă principalul instrument guvernamental prin care se sprijină înnoirea parcului auto din România, unul dintre cele mai îmbătrânite din Uniunea Europeană. Conform datelor oficiale, vârsta medie a autoturismelor înmatriculate în țară depășește 17 ani, ceea ce înseamnă emisii ridicate de noxe și un nivel scăzut de siguranță rutieră. În acest context, ajustările aduse programului au rolul de a încuraja achiziția de autovehicule mai puțin poluante, fie că este vorba despre modele electrice, hibride sau cu emisii reduse.

Valoarea ecotichetelor în 2025

Cea mai importantă schimbare anunțată privește reducerea valorii sprijinului pentru vehiculele electrice sau cele echipate cu pilă de combustie pe bază de hidrogen. Începând din 2025, suma acordată pentru achiziția unui astfel de autovehicul va fi de 18.500 lei. Până acum, cuantumul ecotichetului era mai ridicat, însă autoritățile au optat pentru ajustarea acestuia, argumentând că astfel pot fi sprijinite mai multe achiziții în limita bugetului disponibil.

Pentru celelalte categorii de autovehicule, cuantumul ecotichetelor rămâne neschimbat:

15.000 lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică,

12.000 lei pentru un autovehicul nou hibrid clasic,

10.000 lei pentru un autovehicul nou cu motor termic (inclusiv alimentat cu GPL sau GNC) sau pentru o motocicletă cu motor convențional.

Aceste sume se acordă sub formă de voucher, care poate fi utilizat la achiziția unui vehicul eligibil, prin intermediul dealerilor autorizați înscriși în program.

În paralel cu adaptările din 2025, Ministerul Mediului are în vedere integrarea programului Rabla într-un cadru de finanțare mai stabil, care să fie susținut inclusiv prin Fondul Social pentru Climă, instrument european destinat sprijinirii tranziției ecologice. Această măsură ar putea asigura continuitatea schemei și după finalizarea PNRR, reducând dependența de alocările bugetare anuale.

„Am înţeles că Rabla nu este doar despre schimbarea unei maşini vechi, ci rămâne un instrument important prin care cetăţenii fac paşi siguri către un aer mai curat. Ecotichetul pentru electrice a fost ajustat, dar această decizie permite ca, în condiţiile bugetare actuale, să putem oferi unui număr cât mai mare de români şansa de a beneficia şi în acest an de de sprijin. În paralel, încercăm să construim un cadru de finanţare mai stabil şi durabil pe viitor prin acoperirea acestui program prin Fondul Social pentru Climă. Obiectivul rămâne acelaşi: mai puţină poluare şi o tranziţie treptată spre mobilitate curată în România” a transmis ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

