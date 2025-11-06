OFICIAL! A început programul RABLA azi, 6 noiembrie. Ce trebuie să conțină dosarul de înscriere

Programul Rabla 2025 pentru persoanele fizice debutează joi, 6 noiembrie 2025, și oferă românilor posibilitatea de a achiziționa vehicule noi cu ajutorul ecotichetelor. Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziție un buget de 200 de milioane de lei, destinat atât mașinilor electrice și hibride, cât și vehiculelor cu propulsie termică și motocicletelor, pentru a încuraja înnoirea parcului auto și reducerea emisiilor poluante.

Programul Rabla 2025 pentru persoane fizice a început joi, 6 noiembrie 2025, de la ora 10:00, anunță Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Bugetul total alocat se ridică la 200 de milioane de lei, iar înscrierile sunt deschise până pe 15 decembrie 2025 sau până la epuizarea fondurilor disponibile. Cei interesați se pot înscrie direct în aplicația informatică dedicată programului.

Documentele necesare înscrierii

Pentru această ediție, AFM a redirecționat 45 de milioane de lei către vehiculele noi cu sisteme de propulsie termică (inclusiv motorizare GPL sau GNC), precum și către motociclete și autovehicule cu propulsie hibrid. În paralel, bugetul destinat mașinilor electrice a fost redus. Anul acesta, fondurile pentru autovehiculele noi cu combustie internă, hibrid și motociclete s-au epuizat rapid: în doar 13 minute de la deschidere, toate fondurile au fost alocate.

Programul prevede mai multe tipuri de ecotichete pentru persoanele fizice. Astfel, pentru achiziția unui autovehicul complet electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen, ecotichetele sunt de 18.500 de lei. Mașinile plug-in hibrid sau motocicletele electrice beneficiază de un ecotichet de 15.000 de lei, în timp ce pentru autovehiculele hibride se acordă 12.000 de lei. Persoanele care optează pentru vehicule cu propulsie termică sau motociclete primesc 10.000 de lei.

Ce documente trebuie să ai în dosarul de înscriere:

Cererea de finanțare completată și semnată online.

Copie după actul de identitate.

Certificatele fiscale pentru impozitele locale (max. 30 zile) și obligațiile către bugetul de stat (max. 90 zile).

Documentele emise electronic se încarcă în format original. După înregistrare, vei primi un număr de înregistrare și rezervarea ecotichetelor. În maximum 10 zile trebuie să adaugi informațiile despre autovehiculul uzat: seria de șasiu, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a vehiculului.

