Programul Rabla Auto 2025 începe pe 6 noiembrie cu vești proaste pentru șoferi. Ce se întâmplă cu bugetul alocat

Persoanele fizice care vor să achiziționeze autovehicule noi prin Programul Rabla Auto 2025 pot începe să depună cereri începând de pe data de 6 noiembrie 2025, mai exact joi dimineață, într-o sesiune care se anunță foarte aglomerată.

La fel ca în anii anteriori, autoritățile anticipează un val de înscrieri imediat după deschiderea programului, având în vedere bugetul limitat și interesul extrem de mare pentru achiziția de mașini noi.

Programul Rabla Auto 2025 începe pe 6 noiembrie

Perioada de înscriere este programată să se deruleze până la 15 decembrie, însă, dacă se repetă scenariul din ediția precedentă, fondurile ar putea fi epuizate într-un timp foarte scurt, posibil chiar în câteva minute de la deschidere.

„Reamintim că începând de mâine, 6 noiembrie 2025, ora 10:00, și până la 15 decembrie 2025, ora 23:59 (sau până la epuizarea fondurilor disponibile), persoanele fizice se pot înscrie în aplicația informatică în cadrul Programului Rabla Auto 2025”, a anunțat miercuri Administrația Fondului pentru Mediu, potrivit Mediafax.

Ținând cont de faptul că cererea este ridicată pentru achiziția de mașini cu sisteme de propulsie termică, inclusiv cele pe GPL/GNC, motociclete și modele hibrid, Administrația Fondului pentru Mediu a realocat resurse financiare. Așadar, 45 de milioane de lei au fost transferate către această categorie, prin diminuarea fondurilor destinate autovehiculelor electrice. În prezent, rămâne valabilă și înscrierea pentru achiziționarea vehiculelor electrice, însă acest lucru se desfășoară în limitele bugetului redus.

Pentru persoanele fizice, Programul Rabla Auto 2025 beneficiază de un buget total de 200 de milioane de lei. Interesul pentru autoturisme cu motor termic, modele hibride și motociclete a fost extrem de ridicat în această ediție, fondurile destinate acestor categorii fiind epuizate pe 30 septembrie 2025, la o perioadă foarte scurtă, mai exact doar 13 minute de la deschidere.

Valoarea ecotichetului pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen este de 18.500 de lei. Cei care vor un model plug-in hybrid sau o motocicletă electrică pot beneficia de un sprijin de 15.000 de lei, în timp ce pentru vehiculele hibride se acordă o sumă de 12.000 de lei. De asemenea, pentru modelele cu propulsie termică, inclusiv cele pe GPL sau GNC, sau motociclete, ecotichetul oferit este de 10.000 de lei.

