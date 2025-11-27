Programul Rabla 2026, în pericol! Ministerul Mediului a făcut anunțul momentului

Programul Rabla, unul dintre principalele instrumente ale statului român pentru înnoirea parcului auto și reducerea emisiilor poluante, se află în prezent într-o stare de incertitudine pentru anul 2026. În lipsa unui buget clar alocat, autoritățile iau în calcul renunțarea la derularea sa, concentrându-se în schimb pe proiectele deja aflate în curs de implementare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Decizia finală privind continuarea programului Rabla în 2026 depinde, astfel, de modul în care va fi structurat bugetul AFM și de disponibilitatea resurselor financiare pentru a susține atât proiectele PNRR, cât și eventuale stimulente pentru achiziția de autovehicule.

Programul Rabla 2026, în pericol!

Potrivit declarațiilor recente ale ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) nu dispune, în acest moment, de fonduri dedicate pentru programul Rabla. Aceasta a subliniat că, în contextul unui buget limitat, prioritatea ministerului va fi finalizarea proiectelor deja demarate în cadrul PNRR, mai ales cele cu impact direct asupra infrastructurii de apă, canalizare și gestionarea deșeurilor.

Ministrul a mai precizat că, deși programul Rabla ar putea continua în 2026, acest lucru ar fi posibil doar în cazul în care s-ar identifica un buget suplimentar și ar fi introduse noi criterii de eligibilitate. Printre acestea se numără și susținerea achiziției de vehicule produse în Europa, ceea ce ar reprezenta o schimbare semnificativă față de editiile anterioare ale programului.

Programul Rabla s-a bucurat în trecut de o popularitate extremă, exemplificată de ediția din 2025, când fondurile pentru achiziția de autovehicule noi cu motoare termice, hibrid sau motociclete s-au epuizat în doar 13 minute de la deschiderea înscrierilor. Interesul masiv al românilor a determinat suplimentarea bugetului pentru aceste categorii, demonstrând cererea ridicată pentru stimulente financiare în vederea înnoirii parcului auto.

„Momentan nu a fost făcut încă bugetul AFM (Administrația Fondului pentru Mediu, n.r.). Eu mi-am exprimat public preferința, deși înțeleg nevoia pentru mai multe tipuri de proiecte. Este clar că anul viitor prioritatea va trebui să fie finalizarea proiectelor din PNRR, o parte semnificativă din proiectele din PNRR care și-au pierdut fondurile, finanțarea, vor fi mutate pe AFM. În același timp, avem o discuție cât se poate de așezată ca, în cazul în care vom găsi totuși buget pentru Rabla anul viitor, dar momentan nu avem acest buget încă identificat, să fie suplimentar cu câteva condiții care nu au fost aplicate până anul acesta. De exemplu, eu susțin să fie aplicat programul Rabla pentru mașini produse în Europa. Nu mai există versiunea de fonduri europene pentru anul următor, dar, în acest moment, buget identificat pentru programul Rabla nu există”, a declarat Diana Buzoianu.

În paralel, ministrul a explicat că AFM va prioritiza și proiectele legate de colectarea deșeurilor, cum sunt centrele de aport voluntar, care contribuie la atingerea țintelor europene privind reciclarea și gestionarea eficientă a deșeurilor. Aceste proiecte, alături de infrastructura de bază, reprezintă investiții considerate „critice” pentru sănătatea publică și pentru menținerea standardelor europene.

