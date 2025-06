Eliza Natanticu, dezvăluiri după 12 ani de relație: “Am făcut totul…” Nervi la“Poftiți pe la noi, poftiți la întrecere”, fără soț

Eliza și Cosmin Natanticu au bifat toate reality-show-urile de la Antena 1”: “Poftiți pe la noi”, “Asia Express”, “Power Couple”, dar artista nu s-a oprit aici. Soția lui Natatanticu s-a aventurat și în noul sezon “Poftiți de la noi, poftiți la întrecere”, de această dată singură. Despre această experiență, care s-a lăsat cu provocări, râs și mulți nervi, dar și cum e viața alături de partenerul său de viață, după 12 ani de relație, Lizie a vorbit deschis într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO.

Artista recunoaște că este o fire competitivă, motiv pentru care nu a ratat noul sezon „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”, difuzat de luni până miercuri seara la Antena 1.

Eliza Natanticu: „Nu mă așteptam la așa o schimbare”

CANCAN.RO: Ai acceptat din nou provocarea „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere”. Ce te-a motivat/convins?

Eliza Natanticu: Am acceptat provocarea „Poftiți pe la noi – Poftiți la întrecere” pentru că îmi era dor de aventură. Și de Nea Mărin. Și, recunosc, puțin și de Andrei și Liviu. Rămân mereu cu amintiri frumoase din locurile în care ne duce Nea Mărin și îmi place să descopăr meleaguri noi și oameni frumoși. În plus, de data asta a venit și cu provocări noi și, crede-mă, dacă îți place competiția, când auzi de o întrecere…se aprinde imediat un beculeț!

CANCAN.RO: Cum a fost situația pe teren, având în vedere că nu l-ai avut alături pe soțul tău, Cosmin?

Eliza Natanticu: Deși mă simt mult mai în siguranță și liniștită când este lângă mine soțul meu, am înțeles că trebuie să-mi fac curaj și să mă descurc singurică pe teren. Eu zic că a fost bine, oricum abia aștept să mă uit, pentru că nici nu mai știu câte s-au întâmplat acolo!

Nu rata: Eliza Natanticu de la Power Couple, în doliu! A pierdut cea mai de preț ființă: „Scena nu va mai fi la fel fără tine”

CANCAN.RO: Forță, îndemânare sau rezistență? Care a fost proba care te-a scos din zona de confort?

Eliza Natanticu: Nu mă așteptam la așa o schimbare, dar m-am bucurat când am aflat că formatul emisiunii aduce și probe în lumina reflectoarelor. Mă duc cu gândul la Asia Express și mă apucă dorul, pentru că a fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată. Îmi place să intru în joc și să trăiesc totul la intensitate. Când vine vorba de îndemânare sau rezistență, cred că – pe lângă strategii – ai nevoie și de puțin noroc…

CANCAN.RO: Ce poți să ne spui despre peripețiile de la filmări, dar pe care nu le vom vedea niciodată pe micul ecran?

Eliza Natanticu: Am râs foarte tare și m-am distrat alături de Sonny și de colegi. Pentru că am fost tot timpul filmați, nu a rămas nimic ascuns de ochiul camerelor. Pot spune însă că ediția aceasta este cu siguranță una intensă, cu foarte mulți nervi la un moment dat… dar nu pot să divulg mai mult de atât!

Eliza Natanticu: „Am făcut totul ca să ne echilibrăm, să fim uniți”

CANCAN.RO: Lumea te percepe ca fiind un om împlinit. Ai și tu momente de slăbiciune, momente în care ai nevoie de susținere?

Eliza Natanticu: Dacă nu trecem prin momente de slăbiciune, nu avem cum să cunoaștem forța și curajul. Aceste momente ne definesc, dacă știm cum să le depășim. Am trecut prin multe în viața mea – chiar recent l-am pierdut pe tatăl meu… a fost o lovitură puternică. Noroc că l-am avut alături pe Cosmin, care, cu ajutorul umorului său, a făcut ca această situație să doară poate puțin mai puțin. E important să ne găsim forța și curajul de a depăși obstacolele care par de netrecut, dar care – odată depășite – ne aduc încredere și speranță că ne putem atinge țelurile.

Sunt norocoasă, pentru că am oameni lângă mine care îmi dau aripi și mă ajută să am un zbor frumos, de care să mă bucur.

CANCAN.RO: Recent a fost ziua de naștere a soțului tău. Cum ați petrecut și ce i-ai pregătit?

Eliza Natanticu: De ziua lui Cosmin am petrecut la localul nostru, alături de prieteni dragi. Am ales această locație pentru că este noul nostru business – facem cartofi copți cu toppinguri și iubire. A fost o petrecere de zi, cu multă energie bună, muzică și oameni apropiați. A fost super fun!

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, care a fost cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o din dragoste?

Eliza Natanticu: Cred că… am rezistat 12 ani într-o relație! (n.r. râde) Am făcut totul ca să ne echilibrăm, să fim uniți și să avem relația frumoasă de care ne bucurăm astăzi.

Eliza Natanticu: „Am învățat să trecem împreună peste toate hopurile”

CANCAN.RO: Ce calități apreciezi la Cosmin?

Eliza Natanticu: Este omul meu, baza mea. Nu pot sta lângă el tristă mai mult de câteva minute. E un om pe care te poți baza oricând. Un suflet de milioane.

Nu mai spun că este un actor excepțional și un comediant de top. Ador să fiu lângă el în fiecare minut. A avut acest șarm aparte încă din prima clipă când l-am cunoscut. Și mă bucur de acest șarm în fiecare zi. Chiar este un om special.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai greu moment din relația voastră și cum l-ați gestionat?

Eliza Natanticu: Cred că, în orice relație, sunt suișuri și coborâșuri. Noi am învățat să trecem împreună peste toate hopurile. Într-o relație e nevoie de „muncă”, adică de implicare, răbdare și dorința de a merge mai departe. Să construiești o relație care te hrănește, care te ajută să crești și care îți aduce echilibru.

CANCAN.RO: Ce planuri de vacanță aveți pentru vară/toamnă? Care este destinația unde îți dorești să ajungeți?

Eliza Natanticu: Vara aceasta vom munci – fiecare cu proiectele proprii și împreună la restaurant. Călătorim oricum, pentru că avem spectacole atât în țară, cât și în străinătate. Recent am fost în Londra, unde am susținut un concert pentru românii de acolo. Dar cu siguranță, la iarnă, vrem să ajungem undeva la căldură. Poate Thailanda, sau poate Filipine ori Bali. Vom vedea ce ne rezervă universul.

Foto: Antena 1

Citește și: Eliza Natanticu a ajuns pe patul de spital! Ce a pățit soția lui Cosmin: „Așa ajungeți când…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.