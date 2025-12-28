BANCUL ZILEI | Dispariția soției

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc, care o să te amuze copios. Deznodământul este hilar.
La poliție:
-Săptămâna trecută v-am semnalat dispariția soției mele. Ei bine, puteți abandona cercetările.
-Ați găsit-o?
-Nu, dar între timp am mai reflectat.
Un individ avea nevoie de un instalator, așa că îl roagă pe un prieten să-i comande unul. Zis și făcut. Pune mâna pe telefon și-l sună pe instalator:
-Bună ziua…
-Sunt fierbinte, ce doriți?
-Ce număr de telefon mi-a dat ăsta?, se întreabă omul, care închide telefonul și formează numărul din nou.
-Alo? Aș dori…
-Alo… sunt fierbinte…
-Auzi, cucoană… eu nu-mi văd capul de treabă și matale îți arde de alte alea. Trântește telefonul și-l sună pe prieten:
-Bă, ce număr de telefon mi-ai dat? Că-mi răspunde una și-mi spune că-i… fierbinte.
-Păi, Fierbinte Ion îl cheamă pe instalator. Cred că ți-a răspuns nevastă-sa.
– Bulă, am un sac întreg cu haine. Aș vrea să le donez, cum să procedez?
– Bubulino, de ce nu le arunci la gunoi? E mai simplu.
– Sunt persoane care suferă de foame și ar avea nevoie de hainele astea.
– Bubulino, crede-mă! Cei cărora li se potrivesc hainele tale.. în mod sigur nu suferă de foame.
PS: Momentan, Bulă se recuperează la ATI.
Leana, proaspăt măritată, stă de vorbă cu o prietenă.
– Cu ce se ocupă bărbatul tău, Leano?
– E sticlar, răspunde ea.
– Aha…Dar încă mai există meseria asta în zilele noastre?
– Ei aş, cum să nu?! La noi în sat cel puţin e cea mai la modă. Oriunde mergi, dai peste nenorociţi de beţivi cu sticla-n mână.
