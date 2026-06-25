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Sute de locuri de muncă disponibile în Grecia. Sezonierii pot câștiga până la 5.000 de euro

De: Anca Chihaie 25/06/2026 | 09:56
Sute de locuri de muncă disponibile în Grecia. Sezonierii pot câștiga până la 5.000 de euro
Sursa foto: Pixabay
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În ultimii ani, piața muncii sezoniere din Grecia a devenit o opțiune tot mai atractivă pentru numeroși tineri din România, interesați de câștiguri rapide în perioada verii, dar și de experiențe de lucru în zone turistice intens frecventate. Insulele grecești și regiunile de coastă care depind puternic de turism au început să se confrunte cu o cerere ridicată de personal, în special în sectorul ospitalității, ceea ce a dus la deschiderea a sute de poziții disponibile în hoteluri, restaurante și taverne.

Cele mai multe locuri de muncă sunt concentrate în domeniul HoReCa, unde angajatorii caută frecvent ospătari, barmani, bucătari, ajutoare de bucătar, cameriste și personal de recepție. Activitatea este sezonieră, fiind strâns legată de fluxul de turiști din lunile de vară, când insulele grecești ajung la capacitate maximă. În această perioadă, unitățile turistice își extind semnificativ echipele pentru a face față numărului mare de vizitatori, mulți dintre aceștia provenind inclusiv din România.

Sute de locuri de muncă disponibile în Grecia

Un aspect important care a contribuit la popularitatea acestor joburi este nivelul salarial raportat la condițiile de muncă și la durata contractelor. Pentru pozițiile de bază, precum ospătari sau personal auxiliar în bucătărie și hoteluri, remunerațiile pornesc în general de la aproximativ 1.200 până la 1.500 de euro net lunar. Aceste sume sunt considerate atractive pentru muncă sezonieră, mai ales în contextul în care angajații beneficiază adesea și de cazare sau alte facilități oferite de angajatori.

Pe măsură ce responsabilitățile cresc, la fel se întâmplă și cu nivelul veniturilor. Pentru posturi care necesită experiență, precum bucătari, recepționeri sau coordonatori de echipă, salariile pot urca semnificativ, ajungând în unele cazuri la 3.000–4.000 de euro lunar. În situații excepționale, în special în locații foarte aglomerate sau în unități turistice de lux, veniturile pot ajunge chiar la praguri de 5.000 de euro pe lună, mai ales atunci când sunt incluse bonusuri sezoniere, bacșișuri consistente și ore suplimentare.

Fenomenul recrutării de personal din România a luat amploare și datorită rețelelor de socializare și platformelor online de angajare, unde sunt publicate constant anunțuri pentru sezonul estival. Mulți angajatori greci, inclusiv unii de origine română stabiliți în Grecia, preferă să recruteze personal din România, considerat stabil, adaptabil și familiarizat cu industria ospitalității. Această tendință a dus la formarea unor comunități de lucrători români în diverse insule, unde sezonierii revin de la un an la altul.

Insule precum Thassos, dar și alte destinații turistice populare, au devenit puncte importante de angajare pentru tinerii români care aleg să îmbine munca intensă din sezonul estival cu avantajul de a locui în zone cu peisaje atractive și acces la mare. În multe cazuri, experiența nu este percepută doar ca un job temporar, ci și ca o oportunitate de a călători, de a învăța o limbă străină și de a interacționa cu turiști din diferite țări.

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