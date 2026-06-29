Dr. Mihaela Bilic explică ce se întâmplă în creierul nostru când mâncăm cartofi prăjiți

Cartofii prăjiți este unul dintre cele mai apreciate feluri de mâncare de români și nu numai. Deși ne plac, specialiștii trag un semnal de alarmă. Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat, în cadrul unui podcast, ce se întâmplă, de fapt, în creier în acel moment.

Cartofii prăjiți sunt gustoși, ușor de făcut și este cel mai căutat preparat atunci când ieșim la masă în oraș. Fie că este vorba despre fast-food sau restaurante, cantitatea de cartofi pe care o consumăm în fiecare an este una foarte mare.

Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că uleiul pe care îl folosim la pregătirea lor poate avea efecte asupra sănătății și asta pentru că fiecare lingură de ulei are în jur de 100 de calorii. Pe de altă parte, Mihaela Bilic, medic nutriționist explică ce se întâmplă în creierul nostru atunci când mâncăm cartofi prăjiți, iar realitatea este surprinzătoare.

Ce se întâmplă în creierul nostru când mâncăm cartofi prăjiți, conform Mihaelei Bilic

Mihaela Bilic este una dintre cele mai cunoscute și apreciate nutriționiste din țara noastră. Aceasta oferă cele mai bune sfaturi în ceea ce privește alimentația, iar de această dată a vorbit în cadrul unui podcast despre un fel de mâncare iubit de toată lumea. Este vorba despre cartofii prăjiți. Experta spune că preparatul poate fi consumat fără probleme dacă îl pregătim corect. Ea a declarat că fiecare lingură de ulei are în jur de 100 de calorii, însă dacă nu îl folosim în cantități mari și cartoful este prăjit în mod corespunzător nu poate compromite dieta.

Diferenta calorica intre un cartof prajit corect si unul care a fost fiert in ulei si a absorbit tot uleiul poate sa fie de la simplu la de trei patru ori mai multe calorii… fiecare lingura de ulei are 100 de calorii, a spus Mihaela Bilic în cadrul podcastului lui Damian Drăghici.

De asemenea, a povestit și despre ce se întâmplă, de fapt, în creierul nostru când mâncăm cartofi prăjiți. Nutriționista a precizat că natura nu a creat produse necomestibile, așadar creierul face diferența dintre un preparat bun și un preparat nesănătos pentru corp. Așadar, dacă cartofii prăjiți nu erau potriviți pentru consum, organismul ar fi reacționat prin semnale de alarmă clare.

Cuvantul nociv in relatia cu mancarea mi se pare aberant natura nu a creat decat produse comestibile sau necomestibile… el (creierul) spune doar atata daca e bun de mancat inseamna ca e sanatos, a mai adăugat ea.

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