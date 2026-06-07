Ingredientul banal care te ajută să scoți prosoapele mai curate și mai moi din mașina de spălat. Nu e oțetul

Prosoapele pot deveni în timp rigide, încărcate de mirosuri neplăcute și mai puțin igienice din cauza acumulării de detergent și reziduuri de săpun. Experții în curățenie spun însă că există o soluție simplă, bazată pe un ingredient natural, care le poate reda rapid moliciunea și prospețimea.

Pe măsură ce se apropie sezonul cald, specialiștii atrag atenția că prosoapele folosite frecvent la plajă sau piscină pot ascunde mai multe bacterii decât ne-am aștepta, mai ales dacă nu sunt spălate corect. În multe cazuri, problema apare din utilizarea balsamului de rufe, care lasă în urmă un strat de reziduuri ce afectează fibrele textile, potrivit Express.

De ce prosoapele devin rigide și au un miros neplăcut

Potrivit specialiștilor în curățenie, utilizarea frecventă a balsamului de rufe poate duce la formarea unui strat ca unul de ceară pe fibrele prosoapelor. Acest strat este format din reziduuri de săpun și uleiuri care se acumulează în timp.

Rezultatul este că prosoapele își pierd capacitatea de absorbție, devin mai dure la atingere și pot dezvolta un miros neplăcut, de mucegai, chiar dacă sunt spălate regulat.

Catherine Wrench, expert în curățenie și fondatoarea platformei Planet Friendly Living, spune că soluția constă într-un produs simplu și accesibil: soda de rufe (carbonatul de sodiu).

„Soda de rufe are mai multe proprietăți care o fac extrem de utilă în casă. Este eficientă în descompunerea acizilor și uleiurilor, în înmuierea apei, în îndepărtarea reziduurilor de săpun și a petelor”, a explicat aceasta.

Soda de rufe este un compus natural cu proprietăți alcaline ridicate. Acesta ajută la descompunerea depunerilor de detergent și balsam, fără a deteriora țesătura. Specialiștii spun că, spre deosebire de produsele chimice agresive, soda de rufe curăță în profunzime fără a decolora sau slăbi fibrele textile. În plus, ajută la eliminarea mirosurilor persistente și îmbunătățește capacitatea de absorbție a prosoapelor, redându-le aspectul aproape nou.

Cum se spală corect prosoapele

Pentru rezultate optime, experții recomandă spălarea prosoapelor separat de alte articole vestimentare. Hainele eliberează scame în timpul spălării, care se pot lipi de prosoape și le pot afecta textura.

Prosoapele se introduc direct în cuva mașinii de spălat, peste care se adaugă aproximativ 120 ml de sodă. Se adaugă și o cantitate mică de detergent, însă este important să se evite complet balsamul de rufe.

Pentru o curățare eficientă, se recomandă un ciclu de spălare la temperaturi ridicate, de 60°C sau chiar 90°C, care ajută și la eliminarea bacteriilor.

După terminarea programului, este indicat un ciclu suplimentar de clătire, pentru a elimina complet reziduurile desprinse din fibre. După spălare, prosoapele pot fi uscate fie în aer liber, la soare, fie în uscător, la temperatură medie. Soarele ajută suplimentar la eliminarea bacteriilor și la reîmprospătarea mirosului.

La final, prosoapele ar trebui să fie mai moi, mai curate și mai absorbante, pregătite pentru utilizare la plajă, piscină sau în rutina zilnică.

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