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Cum arată Codruța Filip în costum de baie. Mesajul cu subînțeles pe care l-a transmis fosta soție a lui Valentin Sanfira

De: Emanuela Cristescu 29/06/2026 | 10:57
Cum arată Codruța Filip în costum de baie. Mesajul cu subînțeles pe care l-a transmis fosta soție a lui Valentin Sanfira
Codruța Filip a încins internetul. Fosta lui Valentin Sanfira, în ipostaze incendiare
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Codruța Filip a decis să lase complet în urmă trecutul și a oferit o imagine rară, care a încins instantaneu atmosfera pe internet. Rămasă singură după separarea de Valentin Sanfira, solista a renunțat la hainele sobre și s-a afișat într-o ipostază incendiară, punându-și în valoare formele perfecte.

Fanii muzicii populare nu s-au așteptat ca interpreta și fostul ei soț, Valentin Sanfira, să se despartă după 8 ani de relație și 4 ani de căsnicie. Deși urmăritorii săi au fost devastați de această ruptură, artista demonstrează că viața merge înainte și că știe cum să își regăsească fericirea. În loc să sufere în izolare, vedeta s-a refugiat într-un complex de wellness de lux din România, alături de gașca ei de fete, oferind o priveliște de revistă celor de pe rețelele de socializare.

Codruța Filip și-a pus fanii pe jar

De când a revenit la statutul de femeie liberă, cântăreața s-a împărțit între orele petrecute în studioul de înregistrări și spectacolele programate, dar a realizat că are nevoie și de momente dedicate propriei persoane. Zilele trecute, ea a dat o fugă direct la piscină, unde s-a lăsat fotografiată cu un cocktail în mână și cu un zâmbet larg pe buze.

Codruța Filip a încins internetul. Fosta lui Valentin Sanfira, în ipostaze incendiare
Codruța Filip a încins internetul. Fosta lui Valentin Sanfira, în ipostaze incendiare

Urmăritorii ei au rămas muți de uimire, deoarece vedeta apare extrem de rar în astfel de ipostaze incendiare. Codruța a atras toate privirile cu un abdomen extrem de tonfiat, alegând să poarte un costum de baie de-a dreptul spectaculos, format din trei piese și completat de un pareo asortat, care îi lăsa la vedere picioarele perfecte.

Mesaj cu subînțeles de la plajă

Fosta parteneră a lui Valentin Sanfira nu a fost singură în această escapadă plină de răsfăț. Ea a petrecut momente de neuitat într-o companie de top, din grupul său select făcând parte și celebra Anda Adam. Împreună, divele au demonstrat că știu cum să se distreze și să dea uitării toate problemele.

Pentru a le arăta tuturor care este starea ei de spirit actuală, artista a adăugat în dreptul imaginilor fierbinți un comentariu extrem de sugestiv, scris în limba engleză, care spune totul despre noua etapă din viața ei.

„Girls Just Wanna Have Fun (Fetele vor doar să se distreze)”, a scris ea pe Instagram.

Nu știm exact ce este în sufletul artistei, dar este clar că încearcă cu orice preț să-l uite pe Valentin Sanfira, mai ales după ce și-a ars rochia de mireasă și a ieșit cu fetele la distracție.

VEZI ȘI: Codruța Filip, la ”terapie” cu mami. Și-a ars rochia de mireasă în videoclip, iar acum a umplut portbagajul

 Motivul real pentru care Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă și nu a donat-o: ”A fost dureros”

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