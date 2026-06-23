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Motivul real pentru care Codruța Filip și-a ars rochia de mireasă și nu a donat-o: ”A fost dureros”

De: Simona Vlad 23/06/2026 | 23:22
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Codruța Filip a vorbit la Dan Capatos Show despre noua ei piesă „La nunta ta”, care a explodat în online. Clipul a strâns aproape un milion de vizualizări și a venit cu o încărcătură emoțională uriașă pentru artistă. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Codruța ne-a spus că tot procesul de înregistrare a fost mult mai greu decât s-ar fi așteptat oricine. Emoțiile au lovit-o chiar din prima zi de studio, când lacrimile au năpădit-o timp de o oră. Vezi emisiunea integrală aici!

„Este prima piesă la care am plâns și pe care n-am putut să o cânt din prima, efectiv când am început să înregistrez piesa am început să plâng și n-am reușit. Cred că mi-a luat o oră când am început să fac primele versiuni pentru că mesajul este unul foarte puternic. Era și Marius lângă mine când m-am emoționat așa tare și a zis că, chiar dacă a fost reacția asta emoționantă, e și confirmarea că piesa este extraordinar de bună și transmite foarte mult.”

Rochia de mireasă, simbolul care a șocat internetul

Imaginile din videoclip, unde apare o rochie de mireasă în flăcări, au devenit virale instant. Codruța a clarificat că nu este vorba despre rochia ei reală, ci despre o regie artistică.

„Nu este rochia mea de mireasă, este o regie. Rochia mea de mireasă a avut aceeași soartă. M-a ajutat tata în sensul ăsta.”

După valul de reacții din online, Codruța a simțit nevoia să lămurească un detaliu important. Mulți fani s-au întrebat de ce nu a ales să ofere rochia de mireasă pe care a purtat-o la nunta cu Sanfira cuiva.

„Am primit foarte multe comentarii prin care lumea mă întreabă de ce n-am vrut să donez rochița. Dacă ar fi fost o situație fericită, aș fi donat-o din suflet. Atâta timp cât am suferit o dezamăgire mare, eu nu vreau să duc sau să dăruiesc altor femei acel lucru. A fost oricum dureros.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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