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După ce Codruța Filip și fostul soț au lansat piese „la indigo”, partenera de scenă a lui Sanfira spune totul: „Valentin a fost dispus să încerce lucruri noi”

De: roxana tudorescu 23/06/2026 | 15:48
După ce Codruța Filip și fostul soț au lansat piese la indigo, partenera de scenă a lui Sanfira spune totul: Valentin a fost dispus să încerce lucruri noi
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Surprize în lumea muzicii! Natalia Gordienko și Valentin Sanfira au lansat o colaborare muzicală neașteptată, o piesă despre iubire și trăiri intense care a atras imediat atenția fanilor. Interesul public a crescut și mai mult în contextul în care, în aceeași perioadă, fosta parteneră a lui Valentin, Codruța Filip, a lansat o piesă cu un mesaj similar, tot despre relații trecute și trăiri din foste iubiri. Și videoclipurile celor doua melodii au alimentat discuții în online, după ce în ambele apar elemente simbolice cu încărcătură emoțională, imagini cu haine sau obiecte care ard, detalii interpretate de fani ca metafore ale unei iubiri consumate și încheiate. CANCAN.RO a stat de vorbă cu artista Natalia Gordienko și are, în exclusivitate, dezvăluiri despre noua colaborare.

Natalia Gordienko este o artistă din Republica Moldova cunoscută și pentru participările sale la Eurovision Song Contest. Aceasta a reprezentat Moldova pentru prima dată în 2006, alături de Arsenium și Connect-R, cu piesa „Loca”, iar ulterior a revenit pe scena Eurovision în 2021 cu melodia „Sugar”, reușind să ajungă până în finală și să obțină un loc 13.

„Valentin nu s-a temut să iasă din zona de confort”

CANCAN.RO: Natalia, cum a apărut colaborarea cu Valentin Sanfira și cine a făcut primul pas?


Natalia Gordienko: A fost, într-un fel, o întâmplare fericită. Valentin este unul dintre autorii piesei „Dragostea-i ca focul” și colaborează frecvent cu Ackym, producătorul meu muzical. Așa a apărut ideea acestei colaborări. Îi cunoșteam deja parcursul artistic și îl apreciam pentru autenticitatea și energia lui. În momentul în care am ascultat piesa, am simțit că vocile noastre s-ar completa foarte bine și că putem spune împreună această poveste de dragoste într-un mod sincer și emoționant. Totul a venit foarte natural, iar colaborarea s-a legat frumos.

O nouă colaborare artistică atrage atenția în lumea artistică
„Totul s-a legat natural”

CANCAN.RO: „Dragostea-i ca focul” vorbește despre o iubire intensă. Te regăsești în mesajul piesei?


Natalia Gordienko: Titlul piesei mă descrie perfect. Atunci când iubesc, o fac cu tot sufletul, cu sinceritate și fără jumătăți de măsură. Cred că iubirea trebuie trăită intens, cu pasiune, dar și cu grijă, exact ca focul despre care vorbește piesa.

CANCAN.RO: Ce te-a surprins cel mai mult la Valentin Sanfira în timpul filmărilor și al înregistrărilor?


Natalia Gordienko: M-a surprins plăcut deschiderea lui. Deși era prima noastră colaborare – atât cu mine, cât și cu echipa (regizor, scenarist, stilist) – Valentin a fost extrem de receptiv și dispus să încerce lucruri noi. Nu s-a temut să iasă din zona de confort, iar această atitudine a fost de mare ajutor pentru o colaborare frumoasă și autentică.

CANCAN.RO: Te-ai simțit vreodată neînțeleasă de oamenii care credeau că îți cunosc viața?


Natalia Gordienko: Oamenii ajung să își formeze o imagine despre tine din ceea ce văd în social media sau pe scenă și au impresia că îți cunosc viața în totalitate. În realitate, însă, acelea sunt doar fragmente din povestea ta. Publicul vede artistul zâmbind, călătorind, urcând pe scenă și trăind momente frumoase, dar uită uneori că, dincolo de toate acestea, suntem oameni. Avem emoții, temeri, momente de vulnerabilitate. Plângem, suferim, ne confruntăm cu provocări și trecem prin perioade dificile, la fel ca oricine altcineva.
Am învățat să nu mă supăr atunci când sunt judecată fără să fiu cunoscută cu adevărat.

„Titlul piesei mă descrie perfect”

CANCAN.RO: Cât de greu este să fii o femeie puternică într-o lume în care mulți se așteaptă să fii doar frumoasă?


Natalia Gordienko: Viața m-a obligat să devin puternică mult mai devreme decât mi-aș fi dorit. Pierderea mamei la doar 18 ani m-a maturizat brusc și m-a făcut să înțeleg că trebuie să merg înainte, indiferent de obstacole. Atunci am conștientizat că sunt principalul sprijin al familiei mele și că nu am altă opțiune decât să fiu puternică.
Cred că trăim încă într-o lume în care femeile sunt adesea judecate mai întâi după felul în care arată și abia apoi după ceea ce sunt capabile să realizeze. Desigur, feminitatea și frumusețea pot fi atuuri, dar nu sunt suficiente pentru a menține ușile deschise.
Adevărata forță vine din caracter, muncă, perseverență și din capacitatea de a te ridica de fiecare dată când viața te pune la încercare. Pentru mine, a fi o femeie puternică nu înseamnă să nu fii vulnerabilă, ci să ai curajul să mergi mai departe chiar și atunci când îți este greu.

„Mă consider o femeie norocoasă”

CANCAN.RO: Există un moment din viața ta pe care l-ai retrăi la nesfârșit?


Natalia Gordienko: Da, sunt câteva momente pe care le port mereu în suflet. Pe plan profesional, participarea la Eurovision cu piesa „Sugar” a fost o experiență extraordinară. Îmi amintesc energia concursului, oamenii întâlniți și primirea publicului din întreaga Europă.
Pe plan personal, momentul nașterii fiului meu, Christian. Nimic nu se compară cu emoția de a-ți ține copilul în brațe pentru prima dată. Este momentul care mi-a schimbat viața și mi-a redefinit prioritățile.

CANCAN.RO: Ce preț ai plătit pentru succes și despre care nu vorbești des?


Natalia Gordienko: Cred că cel mai mare preț a fost timpul – timpul petrecut departe de oamenii dragi. Multe ore în studio, la filmări, în turnee sau pe drum au însemnat lipsă de acasă. Uneori am simțit că pierd momente importante din viața fiului meu, Christian, și din relația cu bunica mea.
Succesul vine cu sacrificii, dar m-a învățat să prețuiesc mai mult timpul cu cei dragi.

CANCAN.RO: Mai există ceva care te sperie astăzi?


Natalia Gordienko: Pierderea celor dragi.

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