Prognoza meteo azi, 17 iulie 2026. Disconfort termic sufocant și nopți tropicale. Prognoza ANM pentru următoarele 24 de ore

Ziua de 17 iulie va aduce un nou episod de căldură accentuată în România, cu caniculă în Banat, Crișana și vestul și sud-vestul Olteniei, dar și cu un disconfort termic ridicat în mare parte din vestul și sudul țării. După-amiaza și seara, atmosfera va deveni instabilă în numeroase regiuni, mai ales la munte și în centrul, vestul și sud-vestul țării, unde sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină. În multe zone din vest, sud și pe litoral, noaptea va rămâne tropicală, cu temperaturi care nu vor coborî sub 20 de grade.

Vremea în România

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vremea va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. În vest, sud și local în sud-est, indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un disconfort termic accentuat.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă după-amiaza și seara norii se vor înmulți temporar. Vor apărea averse, însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale ce pot ajunge la 50-70 km/h. Cantitățile de apă vor fi în general de 15-25 l/mp, iar izolat vor depăși 30 l/mp. Pe arii restrânse sunt posibile vijelii și grindină cu diametrul de 1-3 centimetri.

Temperaturile maxime vor varia între 28 și 37 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 23 de grade. În vestul, sudul și sud-estul țării, pe alocuri, noaptea va fi tropicală. Dimineața și noaptea, în special în depresiunile intramontane, se va semnala ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

Nordul țării va avea temperaturi ridicate, însă cele mai mari valori se vor înregistra în vest. În Crișana și Banat, dar și în vestul țării, canicula va fi prezentă, iar maximele vor urca până la 36-37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar spre după-amiază și seară sunt prognozate averse, descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Local pot apărea vijelii și grindină.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Și sudul României va traversa o zi foarte călduroasă, cu disconfort termic ridicat și un indice ITU care va depăși pragul critic. În Muntenia și în sud-estul țării temperaturile vor depăși frecvent 32-34 de grade, iar în partea de vest a regiunii sunt posibile valori și mai ridicate. Spre seară vor apărea înnorări temporare, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. În unele zone sunt posibile vijelii și căderi de grindină.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia va fi una dintre cele mai fierbinți regiuni ale țării. În vestul și sud-vestul regiunii sunt prognozate temperaturi de 36-37 de grade, ceea ce înseamnă caniculă. După-amiaza și seara instabilitatea atmosferică va deveni accentuată, cu ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h și, izolat, grindină.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova și în nord-est vremea va fi călduroasă, însă valorile termice vor fi ceva mai temperate decât în vestul țării. Cerul va deveni temporar noros spre seară, când izolat sunt posibile averse și descărcări electrice. Minimele vor coborî spre 11 grade în depresiunile Carpaților Orientali, iar în restul regiunii vor fi mai ridicate.

Vremea în centrul țării și la munte

În Transilvania temperaturile maxime vor fi mai moderate, între 28 de grade în depresiunile din estul regiunii și valori de peste 30 de grade în rest. După-amiaza și seara sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales în vestul Transilvaniei.

La munte, în special în Carpații Meridionali și în Munții Apuseni, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt așteptate ploi torențiale, vijelii, grindină și rafale de 50-70 km/h.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

În Dobrogea vremea va rămâne călduroasă, iar pe litoral temperaturile maxime vor fi mai plăcute decât în restul țării, în jurul valorii de 28 de grade în nordul litoralului. Disconfortul termic va fi resimțit local, iar spre seară sunt posibile înnorări și averse izolate. Temperaturile minime vor ajunge la 22-23 de grade, ceea ce va aduce o noapte tropicală în multe zone de coastă.

Vremea în București

În Capitală vremea va fi în continuare călduroasă, cu disconfort termic ridicat și un indice temperatură-umezeală de peste 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara sunt posibile averse slabe, în general de 2-5 l/mp, însoțite de descărcări electrice și rafale de vânt de 35-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 32-34 de grade, iar minima de 19-21 de grade, ceea ce înseamnă o nouă noapte tropicală.

Vremea în marile orașe

București: maximă 32-34°C, minimă 19-21°C, vreme călduroasă, posibil averse și rafale de 35-45 km/h spre seară.

Cluj-Napoca: maximă 30-32°C, minimă 15-17°C, după-amiaza sunt posibile averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Timișoara: maximă 35-36°C, minimă 21-23°C, caniculă, disconfort termic ridicat, furtuni locale spre seară.

Iași: maximă 31-33°C, minimă 16-18°C, vreme călduroasă, cu posibilitatea unor averse și descărcări electrice izolate în a doua parte a zilei.

Craiova: maximă 35-36°C, minimă 20-22°C, caniculă și disconfort termic accentuat, cu furtuni locale spre seară.

Constanța: maximă 29-31°C, minimă 22-23°C, vreme caldă și umedă, cu șanse reduse de ploi și o noapte tropicală.

Brașov: maximă 28-30°C, minimă 13-15°C, vreme plăcută în prima parte a zilei, urmată de averse și descărcări electrice după-amiaza.

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