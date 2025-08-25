Vrăjitoarea Sidonia vorbeşte despre fiii săi, la un an jumătate de la crima din Padina: “Stau bine-mersi în casa lor, nu au nicio problemă”

Puterile sale magice nu au ajutat-o pe vrăjitoarea Sidonia să-și țină copiii departe de probleme. Acum se roagă pentru soarta celor trei băieți ai săi, suspecți în crima de la Padina, de anul trecut. Este convinsă că aceștia au acționat în legitimă apărare. Sidonia mărturisea de curând că fiii săi, aflați în arest la domiciliu, ”sunt bine-mersi”. Între timp, însă, unul a ajuns din nou după gratii. CANCAN.RO are toate detaliile.

În februarie 2024, fiii vrăjitoarei Sidonia Marin, au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia că au ucis un afacerist, în timpul unei petreceri private de la un hotel din Padina. La petrecerea respectivă au fost invitate și vedete, printre care Alex Velea, Antonia și Alina Eremia. Disputa între victimă, Sorin Anghel, patronul unei firme de pază din Târgoviște, și agresori a plecat de la o remarcă nepotrivită la adresa soției sale. Frații Laurențiu, George Armando și Louis Justin Marin au jignit-o din senin pe femeie. Sorin Anghel nu a rămas impasibil la umilirea partenerei sale de viață și i-ar fi dat un pumn unuia dintre fiii Sidoniei.

În timpul conflictului, bărbatul a fost măcelărit cu o macetă de cei trei fiii ai vrăjitoarei, care fac parte din clanul Fabian. Medicii legiști au numărat pe corpul victimei nu mai puțin de 20 de tăieturi. Bărbatul de 41 de ani și-a dat ultima suflare în brațele soției sale, șocată de întorsătura dramatică pe care a luat-o situația.

Cei trei fraţi au fost trimişi în judecată pentru mai multe infracţiuni, dintre care cea mai gravă este cea de omor și plasați în arest la domiciliu.

”Nu au cerut control judiciar și nici nu o să cerem. Copiii sunt momentan la domiciliu, stau în casă. Merg înainte cu procesul, n-au nicio treabă momentan. Sunt în domiciliul lor, stau bine-mersi în casa lor, nu au nicio problemă. Suntem în prelungiri de mandat, nu facem niciun fel de ilegalitate”, spunea recent, pentru CANCAN.RO, vrăjitoarea Sidonia.

În ciuda asigurărilor date de aceasta că fiii săi nu comit nicio ilegalitate, în urmă cu aproximativ o săptămână, unul dintre ei a încercat să fenteze autoritățile.

”Erau învățați în alt mediu și brusc li s-a schimbat viața”

Laurențiu Marin, zis Solomon, a pus la cale alături de alți membri ai clanului Fabian un plan prin care spera să-și reducă pedeapsa. El și cei șase complici ai săi au regizat vânzarea unei arme de foc.

Fiul Sidoniei urma să denunțe întreaga ”tranzacție”, iar astfel să primească o pedeapsă mai mică. Falsa vânzare a armei a fost, însă, demascată de polițiști, iar bărbatul a fost arestat preventiv, ajungând din nou după gratii.

Acum, doar doi dintre fiii vrăjitoarei se mai află în arest la domiciliu. Sidonia susține cu tărie că, în seara tragediei de la Padina, nu fiii săi au fost cei care au provocat scandalul. Ea a vorbit și despre starea de spirit a copiilor săi.

”Erau învățați în alt mediu și brusc li s-a schimbat viața. Cu moralul nu sunt bine, sunt șocați, după atât timp tot nu le vine să creadă. Au trecut printr-un un moment foarte, foarte greu. Nu s-au așteptat, au fost atacați. A fost legitimă apărare, pentru că au fost atacați cu sticle și cu cuțite de altcineva de acolo. Sunt martori și dovezi că nu au atacat ei”, mai spunea Sidonia.

Ea este convinsă să divinitatea le va face dreptate fiilor săi.

”Așteptăm, fie bine, fie rău, nu știm cum vor fi treburile, ce o vrea Dumnezeu. Fac rugăciuni pentru copiii mei. M-am rugat să fie bine, mă rog în continuare să fie bine și asta e. Dumnezeu vede cine a fost vinovat”, a încheiat Sidonia.

CITEȘTE ȘI: Tragedie petrecută în curtea celor trei inculpați în cazul de la Padina. Un bărbat a murit în casa vrăjitoarei Sidonia

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.