Cum arată și cu ce se ocupă acum Andi Constantin, ispita de la Insula Iubirii de care s-a îndrăgostit concurenta Hannelore

Andi Constantin a fost una dintre cele mai râvnite ispite de la Insula Iubirii. Bărbatul a participat la show-ul de pe Antena 1 în urmă cu mai bine de 5 ani, după care a apărut și în alte emisiuni televizate. Totuși, acum a renunțat la aparițiile sale pe micile ecrane și se ocupă de cu totul altceva. Însă, și-a păstrat fizicul de invidiat și este, în continuare, admirat de multe domnișoare.

Insula Iubirii este o emisiunea foarte urmărită în România, iar fanii show-ului nu pot uita sezonul în care Andi Constantin a participat în rolul de ispită. Acesta a cucerit-o pe concurenta Hannelore, iar povestea lor din Thailanda a fost plină de controverse.

Andi Constantin a renunțat la emisiunile televizate și s-a focusat pe alte proiecte. Fosta ispită de la Insula Iubirii activează în mediul online, acolo unde este urmărit de peste 200.000 de oameni. Recent, el a lansat și un cooking-show.

Bărbatul prezintă pas cu pas diverse rețete sănătoase. Încă de la începutul anului 2023, aceasta a dezvăluit planurile sale legate de emisiunea de pe Instagram. Andi Constantin a mărturisit că a început să îl atragă mai mult munca din spatele camerelor de filmat.

„În perioada aceasta mă axez foarte mult pe proiecte personale, îmi fac acum o emisiune de cooking-show online. Practic produc! Am început să fiu mai pasionat de munca din spatele camerelor de filmat decât din fața camerelor pentru că mi se pare o muncă mult mai complexă și mult mai satisfăcătoare. Momentan nu îmi mai doresc un proiect de televiziune, mi se pare că am fost destul pe TV și vreau să mai fac o pauză. Simt că am nevoie de mai mult timp pentru mine, pentru că în anii trecuți m-am axat mai mult pe carieră decât pe viața mea.”, a spus Andi Constantin, în urma cu mai bine de un an, potrivit Click.ro.