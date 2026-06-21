Solstițiul de vară din 21 iunie. Cum afectează acest fenomen astronomic zodiile și care sunt nativii care își schimbă destinul

În emisfera nordică, solstițiul de vară are loc atunci când Soarele intră în zodia Racului. Cea mai lungă zi a anului aduce energie și vitalitate optimă, pe măsură ce axa Pământului este înclinată spre Soare. Este un moment în care este celebrată întoarcerea luminii și ciclul vieții, o stare de bine! Iată cum afectează solstițiul de vară din 21 iunie zodiile și ce nativi își schimbă destinul.

Solstițiul de vară 21 iunie 2026 – ce este acest fenomen astronomic

Deși vara meteorologică a început pe 1 iunie, evenimentul astronomic numit solstițiul de vară are loc pe 21 iunie, marcând prima zi a verii astronomice. Pentru mulți dintre noi din emisfera nordică, această zi marchează schimbarea anotimpurilor pe Pământ și tranziția dintre primăvară și vară.

Pentru alții, reprezintă mijlocul verii. Totodată, marchează mijlocul anului, punctul de mijloc între cele două echinocții și, pentru multe culturi din lume, este un moment de sărbătoare.

În ziua solstițiului de vară, cei din emisfera nordică vor experimenta cea mai lungă zi și cea mai scurtă noapte din an. Duminică, 21 iunie 2026, la ora 11:24 va avea loc solstițiul de vară 2026 în România.

Solstițiul de vară marchează prima zi a sezonului astronomic de vară. Anotimpurile astronomice se bazează pe poziția Pământului în raport cu Soarele, în timp ce anotimpurile meteorologice se bazează pe ciclul anual al temperaturilor și pe tiparele climatice observate pe Pământ.

Este, de asemenea, ziua în care, în emisfera nordică, avem cele mai multe ore de lumină și cele mai puține ore de întuneric. După solstițiul de vară, durata zilei începe să scadă treptat până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

Lumina suplimentară a Soarelui înseamnă și temperaturi mai ridicate pentru o perioadă după solstițiu, ceea ce pare să fie valabil și în acest weekend.

Solstițiul de vară apare atunci când unul dintre polii Pământului este înclinat maxim spre Soare. Acest lucru se întâmplă de două ori pe an, o dată pentru fiecare emisferă (nordică și sudică).

Un aspect important de înțeles este că, în timp ce emisfera nordică are solstițiul de vară, emisfera sudică are solstițiul de iarnă.

Acest lucru se întâmplă deoarece, din cauza înclinării Pământului (de 23,5 grade), emisferele nordică și sudică primesc cantități diferite de lumină solară: una este orientată spre Soare și primește mai multă lumină, iar cealaltă este orientată în sens opus și primește mai puțină lumină.

Când o jumătate a Pământului este înclinată cât mai departe de Soare, cealaltă este orientată cât mai aproape de acesta.

O altă modalitate de a descrie solstițiile este momentul în care Soarele atinge punctul cel mai înalt sau cel mai jos față de ecuatorul ceresc. În zilele din jurul solstițiului de vară, traiectoria Soarelui pe cer pare mai înaltă decât în orice alt moment al anului.

Durata zilei nu este uniformă în funcție de emisferă. În funcție de latitudine, există variații mari ale duratei luminii. În jurul solstițiului din iunie, zonele nordice au zile foarte lungi, iar cele sudice au nopți mai lungi; în interiorul Cercurilor Polare apar fenomene extreme de lumină continuă sau întuneric continuu.

Ce se întâmplă în timpul solstițiului

Polul Nord are 24 de ore de lumină (soarele de la miezul nopții), fenomen care durează aproximativ 6 luni între echinocțiul de martie și cel de septembrie.

Cercul Arctic are 24 de ore de lumină.

Tropicul Racului are aproximativ 13 ore și 35 de minute de lumină, iar la amiază Soarele este aproape direct deasupra.

Ecuatorul are 12 ore de lumină pe tot parcursul anului.

Tropicul Capricornului are aproximativ 10 ore și 41 de minute de lumină.

Cercul Antarctic primește doar o mică urmă de lumină la amiază.

Polul Sud nu are lumină solară timp de 6 luni între echinocțiile din martie și septembrie.

În timpul solstițiului din decembrie, situația este inversată: emisfera sudică are vară, iar cea nordică iarnă.

Solstițiul de vară nu durează întreaga zi, ci este un moment precis: clipa exactă în care o emisferă este înclinată cel mai mult spre Soare. În acest an, solstițiul de vară are loc pe 21 iunie, în jurul orei 11:24, ora României.

Solstițiul de vară din 21 iunie și zodiile – cum sunt afectați nativii

Berbec

Familia și casa devin prioritare, iar tu ești mai degrabă în dispoziția de a petrece timp cu cei apropiați decât în agitația socială. Pe plan personal, timpul petrecut cu familia și prietenii apropiați îți face foarte bine, așa că poți organiza o întâlnire în grădină cu cercul tău restrâns pentru a sărbători sezonul.

Taur

Energia ta crește și te împinge să te ocupi de sarcinile acumulate pe lista de activități. Deși vrei să le finalizezi rapid, încearcă să iei pauze și să te odihnești. Echilibrul este esențial pentru a evita epuizarea.

Gemeni

Deși ai o abordare intelectuală detașată, știi că banii contează în lumea de azi. Nu este vorba despre materialism, dar există tendința de comparație cu ceilalți. Evită comparațiile și concentrează-te pe tine — lucrurile cu adevărat importante în viață nu sunt neapărat materiale.

Rac

Este momentul tău să strălucești! Solstițiul de vară marchează începutul revenirii Soarelui în zodia ta și începutul noului tău ciclu anual. Stabilește intenții și urmărește-ți obiectivele, este o perioadă favorabilă pentru tine pentru a îți schimba destinul.

Leu

Nu trebuie să fii mereu în centrul atenției. O pauză de la agitație îți face bine. Odihna și deconectarea te ajută să îți refaci energia.

Fecioară

Vei observa că mulți oameni îți susțin cariera. Este un moment bun pentru networking și oportunități profesionale, chiar dacă rezultatele nu apar imediat.

Balanță

Eforturile tale la locul de muncă sunt observate și apreciate. Totuși, evită să te lași dus de valul validării și păstrează-ți echilibrul.

Scorpion

Dacă ai zile de concediu nefolosite, este un moment bun să le folosești. O escapadă scurtă îți poate aduce relaxare și claritate.

Săgetător

Protejarea energiei tale poate însemna să te îndepărtezi temporar de anumite persoane. Vei atrage relații mai potrivite pentru tine.

Capricorn

Ești concentrat pe o relație importantă și ești selectiv cu persoanele cărora le acorzi timpul tău. Alegerea partenerului potrivit devine esențială.

Vărsător

Responsabilitatea înseamnă să îți respecți angajamentele. Fii punctual și evită anularea planurilor în ultimul moment.

Pești

În ultima perioadă ți-ai analizat emoțiile, iar acum creativitatea și romantismul tău se intensifică. Exprimarea prin artă și poezie îți influențează pozitiv relațiile.

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