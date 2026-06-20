Solstițiul de vară 2026. Ce semnifică, origine și ce spune Observatorul Astronomic despre acest fenomen

Solstițiul de vară 2026 are loc pe 21 iunie la ora 11:24, ora României. Acesta marchează debutul verii astronomice în emisfera nordică. Odată cu solstițiul de vară va avea loc și cea mai scurtă noapte din an, după care durata luminii naturale începe să scadă treptat până la momentul solstițiului de iarnă. Iată ce semnifică solstițiul de vară și ce tradiții există în jurul lui.

Origine

Cuvântul „solstițiu” provine din cuvintele latine pentru soare („sol”) și „a sta” („sistere”). Este perioada din an în care poziția soarelui la răsărit sau apus pare că „se oprește” din mișcarea sa de-a lungul Orizontului.

Solstițiul de vară are loc în cea mai lungă zi a anului, de obicei pe 21 iunie, deși poziția soarelui rămâne aproape aceeași timp de câteva zile înainte și după această dată. Pentru oamenii din Neolitic, lumina soarelui era esențială, pentru căldură, pentru animale și pentru creșterea culturilor.

În timpul solstițiului de vară, axa Pământului este înclinată în poziția cea mai apropiată de soare. Asta înseamnă că în emisfera nordică soarele se află la cea mai mare înălțime pe cer. Este și cea mai lungă zi din an – și cea mai scurtă noapte.

Pentru oamenii preistorici era relativ ușor să observe zilnic pozițiile răsăritului și apusului soarelui și să marcheze aceste orientări dintr-un anumit punct.

Cum se sărbătorește solstițiul de vară în lume

Solstițiul de vară a fost celebrat de multe culturi din întreaga lume. În Insulele Britanice, morminte neolitice de tip coridor, precum Bryn Celli Ddu din Țara Galilor sau Townleyhall din Irlanda, sunt aliniate cu răsăritul de la solstițiul de vară, când lumina pătrunde în camerele interioare. Cel mai înalt monolit din cercul de la Castlerigg ar putea marca apusul de la solstițiul de vară spre nord-vest.

La Fajada Butte, un sit al nativilor americani din New Mexico, o rază de lumină trece printr-o deschizătură între două pietre și traversează o spirală sculptată în jurul prânzului de la solstițiul de vară.

În China secolului al XVI-lea, împăratul realiza ceremonii la solstițiul de vară la Templul Pământului, aducând ofrande cerului și zeilor. În Europa de Nord, solstițiul de vară a fost sărbătorit încă din perioada precreștină, cu focuri de tabără și festivaluri, ulterior integrate în sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul.

Mișcările soarelui, schimbarea anotimpurilor și ciclul anual erau esențiale pentru oamenii care au construit Stonehenge. Acestea erau probabil momente speciale, în care comunități din locuri îndepărtate se adunau pentru mese, ceremonii și ritualuri.

Nu se știe exact ce includeau aceste evenimente, cântece, dansuri, procesiuni, discursuri sau competiții, dar erau cu siguranță importante și impresionante, la fel cum sunt și astăzi sărbătorile solstițiului de vară la Stonehenge.

Ce spune Observatorul Astronomic despre solstițiul de vară

Vara începe în emisfera nordică sâmbătă, 21 iunie, ora 11:24, ora României. Acest eveniment anual, cunoscut sub numele de solstițiul de vară, marchează un punct specific pe orbita Pământului. Și se produce deoarece planeta noastră este înclinată.

Pământul menține o înclinare de aproximativ 23,5° a axei sale. Pe măsură ce planeta orbitează în jurul Soarelui, această înclinare face ca diferite emisfere să primească cantități diferite de lumină solară directă de-a lungul anului. În timpul solstițiului din iunie, emisfera nordică este orientată cel mai direct către Soare.

Ca urmare, lumina solară ajunge în această regiune sub cel mai mare unghi, ceea ce duce la cea mai lungă perioadă de lumină din an. În zonele situate la nord de Cercul Arctic, această aliniere produce fenomenul numit „soarele de la miezul nopții”, în care Soarele rămâne vizibil pe tot parcursul nopții. În schimb, emisfera sudică are în acest moment solstițiul de iarnă, primind cea mai mică cantitate de lumină directă și având cea mai scurtă zi din an.

Ca o precizare, majoritatea oamenilor numesc acest eveniment „solstițiul de vară”. Acest lucru este corect din punct de vedere tehnic doar pentru cei care locuiesc în emisfera nordică. La sud de Ecuator, este solstițiul de iarnă. Pentru a evita confuziile, astronomii folosesc denumirea bazată pe lună.

Istoric

Din punct de vedere istoric, solstițiul din iunie a avut o importanță semnificativă pentru diverse culturi umane. Civilizații antice, inclusiv cele care au construit Stonehenge în Anglia, au aliniat structuri pentru a observa poziția Soarelui în timpul solstițiului.

Aceste aliniamente arată că popoarele antice foloseau solstițiul ca reper pentru calendare și pentru stabilirea momentelor activităților agricole. Sărbători și ritualuri tradiționale coincideau adesea cu această zi, marcând schimbarea anotimpurilor. Interpretările moderne continuă să recunoască solstițiul ca un reper al ciclului anual și un punct de tranziție sezonieră.

Solstițiul din iunie oferă o demonstrație clară a mecanicii orbitale a Pământului și a înclinației axiale. Este un eveniment astronomic predictibil, care evidențiază relația dinamică dintre planeta noastră și Soare, influențând ciclurile zilnice de lumină la nivel global.

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