Vlad Gherman s-a tuns zero în fața fanilor! Soțul Oanei Moșneagu urmează să ajungă pe mâna medicilor

Vlad Gherman nu spune „nu” schimbărilor, dar de data aceasta și-a șocat fanii! Cunoscutul actor nu a mai ținut cont de nimic și s-a tuns la zero singur! Artistul a filmat totul și le-a explicat fanilor de ce a luat o asemenea decizie. Cum arată acum? La ce intervenție va apela?

Actorul este foarte activ pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente importante cu persoanele care îl urmăresc în mediul online. Vlad Gherman a luat o decizie radicală! Artistul vrea să își facă implant de păr. Are mari emoții! De ce? Intervenția va avea loc mâine.

Vlad Gherman s-a filmat în timp ce se tundea zero, moment în care și-a liniștit urmăritorii, anunțând că este bine. Fanii au fost șocați să îl vadă așa, iar mulți dintre ei așteaptă să vadă rezultatele implantului de păr.

„Atenție! Să nu vă sperie poza de la Reel! Sunt în regulă! Mă rog… nu am toate țiglele pe casă, asta-i clar, dar consider că acest video nu mai are nevoie de nici o prezentare! Urmează implantul!”, a spus Vlad Gherman pe Instagram.