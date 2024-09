Vlad Gherman rupe tăcerea, la 3 luni după nuntă! De ce nu se înțelege cu Oana Moșneagu: ”Nu poate să stea locului!”

Vlad Gherman rupe tăcerea! De la ce pornesc neînțelegerile între el și femeia care i-a pus inima pe jar? Ce obsesie ar avea Oana Moșneagu? Actorul a fost mai sincer ca niciodată și a spus lucrurilor pe nume! Ce a dezvăluit artistul la câteva luni după nuntă? Detalii neștiute despre căsnicia celor doi!

Oana Moșneagu trăiește o poveste de dragoste ca-n filme alături de Vlad Gherman. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu mai mulți ani, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Chiar dacă lucrurile par roz în multe relații, bineînțeles că mai există și diferite discuții. Am aflat de la ce pornesc înțelegerile între cei doi îndrăgiți actori.

Vlad Gherman a spus adevărul! Oana Moșneagu nu poate să stea liniștită dacă este dezordine în casă. Partenera actorului nu suportă să vadă că lucrurile nu sunt puse la locul lor, motiv pentru care artistul a spus că ar avea OCD (tulburare obsesiv compulsivă).

Pe de altă parte, actorul nu este așa interesat de ordinea din locuință. Vlad Gherman spune că acesta ar fi unul dintre motivele pentru care ei ajung câteodată să se certe.

„Spălat vase, curețenie și tot curățenie. Oana are un OCD, îi place să facă curat, nu poate să stea locului dacă nu e casa la dungă. Spre deosebire de mine, care n-aș avea nicio problemă să fie puțină dezordine. Dacă ar fi un motiv de ceartă, cam ăsta ar fi. Eu vin pentru că, de cele mai multe ori, ea are dreptate”, a spus Vlad Gherman pentru Antena Stars.

Citește și: Asta-i ultima! Ce vrea să facă Oana Moșneagu cu rochia de mireasă și buchetul de la nunta ei

Oana Moșneagu și Vlad Gherman s-au bucurat de o nuntă ca în povești. Eventimentul a fost organizat repede, motiv pentru care există și unele regrete.

„Nu am schimba multe, dar ziua nunții, da. Am ales duminica din mai multe motive, printre care disponibilitatea locației, pe care noi am rezervat-o cu foarte puțin timp înainte, mult prea puțin ca să mai prindem o zi de sâmbătă liberă vara. Fiind zi de duminică, mulți invitați au plecat la puțin timp după ora 1 dimineața, mai ales cei care aveau filmare de dimineața devreme sau cei care nu și-au luat liber a doua zi de la muncă”, a mărturisit Oana Moșneagu, potrivit viva.ro.