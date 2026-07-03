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Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză

De: Emanuela Cristescu 03/07/2026 | 12:11
Cât a plătit o turistă, la împinge tava din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
Cât a plătit o turistă, la "împinge tava" din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză
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Prețurile de pe litoral continuă să împartă turiștii în două tabere. În timp ce unii spun că o masă în Mamaia îți golește rapid portofelul, alții susțin exact contrariul. O turistă a decis să pună capăt discuțiilor și a publicat bonul fiscal de la un restaurant de tip „împinge tava”.

Femeia a ales o masă pentru două persoane și a arătat, leu cu leu, cât a costat fiecare preparat. În coș au ajuns două ciorbe, o porție de saramură de crap, o pulpă de pui la cuptor, cartofi copți, salată de varză, mămăligă și doi ardei iuți. Bonul arăta astfel:

  • Ardei iute – 2 lei
  • Ciorbă de văcuță – 27 lei
  • Mămăligă – 8 lei
  • Saramură de crap – 49 lei
  • Pulpe de pui la cuptor (0.160 kg x 120 lei/kg) – 19,20 lei
  • Cartofi la cuptor – 14 lei
  • Ardei iute – 2 lei
  • Salată de varză – 11 lei
  • Ciorbă de pui – 25 lei

Total: 157,20 lei.

Cât a plătit o turistă, la
Cât a plătit o turistă, la „împinge tava” din Mamaia, pentru o ciorbă de văcuță și o pulpă de pui cu cartofi și salată de varză

Cât costă să mănânci la „împinge tava” în Mamaia

Deși suma nu este una mică deloc, turista a spus că experiența a convins-o că prețurile nu sunt atât de exagerate precum se vorbește. Cei din mediul online consideră că este enorm pentru o autoservire și că nu merită să mergi în vacanță în Mamaia.

„Care spune ca litoralul e scump, nu știe cum e aici. Mamaia, mâncare fără pâine ca altfel nu puteam manca tot. Iar sezlongul e 30 lei”, a spus turista.

În acest sezon, meniurile de pe litoral au venit cu prețuri care îi fac pe mulți turiști să calculeze atent fiecare comandă. Chiar și preparatele considerate cândva accesibile au ajuns să coste semnificativ mai mult. Un singur mic din carne de porc și vită se vinde cu 8 lei. Astfel, o porție obișnuită de patru mici ajunge la 32 de lei, fără cartofi prăjiți, muștar sau băutură.

Nici ciorbele nu mai sunt ieftine. O porție de ciorbă de văcuță sau de perișoare costă aproximativ 22 de lei în multe autoserviri, în timp ce ciorba de pui a la grec, cea de burtă ori supa de pui cu tăiței sunt în jurul valorii de 21 de lei.

Părerile sunt împărțite

La felul principal, nota de plată poate crește rapid, mai ales că multe preparate sunt tarifate la 100 de grame. O pulpă de pui dezosată poate depăși ușor 35-40 de lei pentru o porție, iar preparatele din pește sau coastele la cuptor urcă și ele considerabil valoarea bonului.

În același timp, garniturile și preparatele tradiționale au și ele prețuri care îi surprind pe mulți turiști. O porție de sarmale costă în jur de 25 de lei, iar o garnitură simplă de varză călită sau iahnie de fasole ajunge la 15 lei.

Bonul publicat de turista din Mamaia a reaprins eterna dezbatere despre costurile unei vacanțe pe litoralul românesc. În timp ce unii consideră că peste 150 de lei pentru o masă în doi este un preț rezonabil, alții susțin că nota de plată rămâne una piperată pentru o autoservire.

VEZI ȘI: Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026

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