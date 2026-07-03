Zeci de percheziții în cinci județe într-un dosar de fraudare a Bacalaureatului. Subiectele ar fi fost divulgate înainte de probe

În România se derulează o amplă anchetă, după ce procurorii și forțele de intervenție au efectuat vineri dimineață percheziții simultane la mai multe locații. Investigația vizează suspiciuni de fraudare a examenului de Bacalaureat 2026, existând indicii că anumite persoane ar fi divulgat în mod ilegal subiectele, încălcând astfel obligația de păstrare a secretului de serviciu.

Procurorii au pus în aplicare zeci de mandate de percheziție în cinci județe din țară. Acțiunea are loc în cadrul unei anchete privind suspiciuni de divulgare a unor informații cu caracter secret de serviciu.

Subiectele la Bacalaureat ar fi fost făcute publice înainte de probe

Mai multe persoane din județele Bihor, Cluj, Alba, Sibiu și Arad sunt bănuite că ar fi încălcat obligația de confidențialitate și ar fi transmis subiectele de la Bacalaureat către candidați care urmau să susțină examenul, potrivit știripesurse.ro.

Astfel, vineri dimineață, procurorii au descins la zeci de adrese din cele cinci județe vizate, în cadrul anchetei aflate în desfășurare. Perchezițiile au loc la o zi după ce elevii au susținut ultima probă obligatorie a examenului de Bacalaureat.

În aceeași zi, candidații care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale au susținut proba de limba maternă, cea de-a patra probă a examenului. Primele rezultate vor fi afișate săptămâna viitoare, iar notele finale sunt programate să fie publicate pe 13 iulie.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a oferit primele informații din anchetă

Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a emis un comunicat referitor la acțiunea desfășurată de autorități vineri, 3 iulie. Ancheta se află în continuare în derulare. Concluziile finale urmează să fie stabilite de procurori pe baza probelor strânse în dosar.

„În cursul zilei de 03.07.2026, ca urmare a obţinerii autorizaţiilor legale de la instanţa competentă, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba împreună cu organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează percheziţii domiciliare în 47 de locaţii situate pe raza judeţelor Alba, Arad, Bihor, Cluj şi Sibiu, la domiciliile unor persoane fizice, fără calitate specială”, anunţă procurorii.

CITEȘTE ȘI: Unde se afișează rezultatele la BAC. Elevii vor fi nevoiți să aștepte până pe 7 iulie

BACALAUREAT 2026 | Perla anului la limba română a fost la subiecte, nu la rezolvări. Ce a apărut scris la Subiectul I