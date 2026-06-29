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BACALAUREAT 2026 | Perla anului la limba română a fost la subiecte, nu la rezolvări. Ce a apărut scris la Subiectul I

De: Andreea Stăncescu 29/06/2026 | 12:40
BACALAUREAT 2026 | Perla anului la limba română a fost la subiecte, nu la rezolvări. Ce a apărut scris la Subiectul I
Ce eroare a apărut pe foaia de examen / Sursa foto: Arhivă Cancan
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Prima probă scrisă a examenului național de Bacalaureat 2026 a avut loc luni, 29 iunie, când absolvenții de liceu au susținut testarea la limba și literatura română. Deși examenul s-a desfășurat în condiții normale în majoritatea centrelor, candidații au remarcat o eroare de redactare în enunțul unuia dintre subiecte.

Astăzi a avut loc proba scrisă la limba și literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2026, iar candidații au susținut testarea în centrele de examen din întreaga țară. În timpul desfășurării probei, a fost semnalată o mică eroare de redactare pe foaia de subiecte, fără a influența însă structura generală a examenului sau modul de rezolvare al cerințelor de către elevi.

Eroare la redactarea subiectului

Eroarea de redactare observată la Subiectul I a atras atenția atât a elevilor, cât și a profesorilor, deoarece structura cerinței indica existența a două subpuncte, însă primul dintre acestea nu era marcat corespunzător. Practic, pe foaia de examen apărea doar litera „b”, în timp ce litera „a” lipsea complet.

Mulți elevi au verificat de mai multe ori subiectul pentru a se asigura că nu lipsește o parte din enunț, înainte de a continua rezolvarea cerințelor. Situația a fost considerată o eroare tehnică minoră, însă a stârnit numeroase reacții.

Litera A a fost pusă de elevi pe foaia de examen

Potrivit informațiilor apărute, la Subiectul al II-lea elevii au avut de analizat perspectiva narativă dintr-un text la prima vedere. În ceea ce privește Subiectul al III-lea, cerințele au diferit în funcție de profil. Candidații de la profilul uman au avut de redactat un eseu despre particularitățile unei creații poetice aparținând lui Tudor Arghezi, în timp ce elevii de la profilul real au primit o cerință similară referitoare la opera lui George Bacovia.

Până la publicarea oficială a subiectelor și a baremelor de către Ministerul Educației, informațiile apărute în spațiul public trebuie privite cu rezervă, deoarece în fiecare an circulă numeroase variante neconfirmate.

Examenul de Bacalaureat continuă marți, 30 iunie, cu proba obligatorie a profilului, urmând ca pe 2 iulie să aibă loc proba la alegere a specializării. Pentru elevii care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, sesiunea se va încheia pe 3 iulie, odată cu susținerea examenului la limba maternă.

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