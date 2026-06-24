Lora, în lacrimi la emisiunea lui Denise Rifai. A vorbit despre cel mai traumatizant moment din viața ei

Lora a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, readucând în atenție experiențele care au modelat-o încă din copilărie. Apariția sa la Furnicuțele a fost marcată de un moment încărcat de emoție, în care artista a rememorat pierderile și încercările prin care a trecut de-a lungul anilor, fără să își poată ascunde sensibilitatea atunci când gândul i-a zburat la mama sa.

Viața cântăreței a fost schimbată radical încă din primii ani, când familia sa a fost lovită de tragedii succesive. După decesul tatălui, responsabilitatea creșterii copiilor a rămas în totalitate pe umerii mamei, care depunea eforturi considerabile pentru a-și finaliza studiile și pentru a le putea oferi un viitor mai bun. În acea perioadă, copiii au locuit pentru o vreme la bunici, în mediul rural, în timp ce mama lor încerca să își construiască o carieră în domeniul farmaceutic.

Lora a plâns în cadrul unei emisiuni TV

Separarea temporară de cea mai importantă persoană din viața sa a avut un impact puternic asupra Lorei. Chiar dacă situația era determinată de dorința mamei de a le asigura un trai mai bun, copilăria artistei a fost marcată de dorul și de așteptarea permanentă a revederii.

Anii au trecut, iar Lora și-a construit o carieră de succes în muzică, devenind una dintre cele mai apreciate artiste din România. În spatele imaginii publice însă, vedeta a continuat să poarte povara unor răni sufletești care nu s-au vindecat complet. Chiar și în prezent, anumite situații îi pot reactiva stările de anxietate și neliniște, mai ales atunci când nu reușește să ia legătura cu oamenii foarte apropiați.

„Mereu, toată viața mea, eu am așteptat-o pe mama. Îmi era frică să nu mă lase. Am așa o teamă de abandon. Și mi-am dat seama că și la vârsta asta, încă se simte. Dacă o persoană pe care o iubesc nu-mi mai răspunde, am o criză de anxietate și se duce spre atac de panică“, a declarat Lora, la Furnicuțele.

Cea mai dureroasă lovitură avea să vină însă odată cu pierderea mamei sale. Femeia s-a luptat o perioadă îndelungată cu o boală gravă, iar dispariția ei a lăsat un gol imposibil de înlocuit în viața artistei. Deși timpul a trecut, amintirea acesteia continuă să fie prezentă în fiecare etapă importantă din viața cântăreței.

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