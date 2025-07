Coșmarul unei femei din secta Misa, obligată să poarte ochelari cu bandă adezivă la întâlnirea cu Bivolaru, în Franța! Cum arată, de fapt, în realitate, celebrul guru: ”Respingător!”

Una dintre victimele lui Gregorian Bivolaru, o tânără britanică, povestește ororile prin care a trecut după ce s-a alăturat cultului pseudo-spiritual fondat de infamul autoproclamat guru.

Cazul Bivolaru este arhicunoscut în România. Controversatul guru de yoga a fugit din țară cu scandal, acuzând autoritățile române că îl persecută.

Acum 20 de ani, oficiali din Uniunea Europeană îi dădeau dreptate și susțineau că România încalcă drepturile omului prin judecarea lui Gregorian Bivolaru. Guru era acuzat de crearea unui grup infracțional, trafic de persoane și sechestrare.

Dat în urmărire prin Interpol, căutările au luat sfârșit când acesta a primit azil politic din partea Suediei în 2005, iar un an mai târziu și-a schimbat numele în Magnus Aurolsson.

În prezent, guru a fost arestat la începutul anului în Franța pentru…aceleași acuzații. Se pare că autoritățile din vestul Europei au avut nevoie de două decenii să se convingă de ce este în stare să facă Bivolaru.

În 2017, o britanică pe nume Ashley, s-a alăturat filialei londoneze a Misa (Mișcarea pentru Integrare Spirituală în Absolut). Organizația a luat naștere în România, însă o dată cu plecarea liderului ei, a fost exportată peste tot în Europa.

La început, yoga predată în cadrul grupului era la bază tradițională. Pentru că își dorea să aprofundeze și să devină profesoară, fiind interesată de spiritualitate și meditație. După un an, lecțiile au luat o turnură erotică.

Tânăra a ajuns inclusiv la Costinești, unde pentru a nu plăti taxa percepută de Misa (în jur de 1.000 de euro), a acceptat să pozeze goală.

În cadrul taberei de yoga de la malul Mării Negre, lucrurile au luat o turnură dubioasă.

Punctul culminant al lecțiilor Misa a venit în 2019, atunci când sub presiunea grupului, a participat alături de alți membri la un film pornografic turnat în Ungaria.

De la taberele cu urină și desfrâu din Costinești, britanica a trecut la următorul nivel tantric: urma să se întâlnească cu fondatorul mișcării, Gregorian Bivolaru.

„După ce am trecut inițierea din taberele de yoga organizate de Misa, ceilalți profesori au considerat că sunt pregătită pentru a fi inițiată de fondatorul mișcării, domnul Bivolaru. Chiar am crezut în progres, pentru că toate femeile care au trecut pe la liderul Misa, au avut revelații mistice”, explică Ashley.

Odată ce și-a dat acordul pentru a fi inițiată de guru Bivolaru, britanica a fost transportată într-o dubă, având pe cap o pălărie și ochelari de soare. Mai mult, ochelarii erau lipiți cu bandă adezivă, pentru a nu vedea direcția în care se deplasează.

Ajunsă în suburbiile Parisului la sediul lui Bivolaru, bagajele i-au fost controlate, actele reținute și a fost anunțată că va trebui să facă o serie de fotografii și filmulețe nud. Apoi urma un lung proces birocratic în care trebuia să semneze un protocol de confidențialitate, prin care declara că nu a fost violată în cadrul procesului de inițiere.

„Mă așteptam la o anumită ambianță și decor, însă patul era murdar, erau lumini fluorescente și cărți pe jos. A urmat apoi așa zisa inițiere cu Bivolaru, care a fost brutală. Brusc, am intrat în depresie. Am fost dezamăgită. Toți cei care îl considerau un zeu, ei bine, era de-a dreptul respingător. Actul în sine a fost un viol, fiind sub influența manipulărilor lui Bivolaru. Încă am dureri după această experiență, îmi vin amintiri necontrolate pe care vreau să le reprim, însă daunele psihologice aș putea spune că sunt permanente. Vreau să mă vindec și lumea să știe că mistica tantrică practicată de Misa este un miraj sinistru”, transmite Ashley, care a părăsit secta în 2021.