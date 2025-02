Ce studii are Doinița Oancea, de fapt. Vei fi uimit și de meseriile sale

Se poate spune că Donița Oancea traversează una dintre cele mai înfloritoare și prospere perioade din viața sa. Cunoscută pentru rolurile sale actoricești din telenovelele românești, puțini sunt cei care știu că studiile pe care le-a urmat nu au nimic de-a face cu talentul său. Ce

Debutul Doiniței Oancea pe micile ecrane a fost presărat cu numeroase reușite, de-a lungul anilor devenind o prezență constantă în diverse producții de succes, printre care în telenovelele ”State în România” (2009), ”Moștenire” (2010-2011), ”Îngeri pierduți (2012-2013) și ”O grămadă de caramele” (2016). În afară de rolurile interpretate în aceste producții românești, Doinița Oancea a mai apărut în emisiunea ”Ferma vedetelor”, acolo unde a rezistat timp de 3 luni, fiind la un pas să câștige marele premiu.

Înainte de a fi cunoscută publicului din fața micilor ecrane, Doinița Oancea a absolvit studiile unei facultăți din cu totul alt domeniu. Obținând o meserie și o diplomă de calificare recunoscută, actrița a fost la un pas să urmeze o carieră și un viitor în această direcție, însă destinul i s-a schimbat la 180 de grade.

Doinița Oancea a absolvit Facultatea de Jurnalism și Filosofie, iar visul ei a fost să devină jurnalistă. Fără a profesa în domeniu, actrița a urmat apoi facultatea de Teatru și a urmat câteva cursuri postuniversitare și alte cursuri de formare în diverse arii. Deși s-a visat o jurnalistă de renume, destinul a avut alte planuri pentru ea, însă nici acum nu a renunțat complet la ideea de a cocheta în postura de moderatoare a unei emisiuni TV.

”Eu am făcut Facultatea de Jurnalism și Filisofie. Am cochetat tot timpul cu chestia asta și mă văd prezentând un show. Știri nu știu dacă aș vrea. Așa un show- de divertisment mă văd sau o emisiune pentru femei, sau o chestie din asta unde lucrurile sunt calde, frumoase, de divertisment. Ce ține de partea serioasă, mai sobră, nu știu ce să zic. Nu zic că nu aș putea să prezinți știri”, a mai spus Doinița Oancea pentru Libertatea .

Împreună cu iubitul ei (vezi AICI primele imagini surprinse de CANCAN.RO), Doinița Oancea a și-a extins orizonturile și s-a apucat de afaceri. În urmă cu un an, actrița a pus bazele unui proiect de suflet, proiect la care visa de mulți ani. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Doinița Oancea a povestit cum totul a început printr-o glumă, însă acum lucrurile au prins contur, iar visul ei este pe cale să se materializeze în cel mai frumos mod posibil. Este vorba despre un salon de tatuaje, afacere în care s-a implicat împreună cu iubitul ei.

”La începutul acestui an, dintr-o glumiță, dintr-o discuție l-am întrebat pe Vlad, un bun tatuator, prieten cu mine și iubitul meu, dacă vrea să facem un salon împreună. Am spus da. Când te gândești la salon sau studio te gândești la un spațiu micuț, cu două trei scaune de lucru și artistul care execută. Am găsit o casă mare, iar tot interiorul este amenajat de mine și de el, fără ajutorul unui designer.

Sunt foarte mândră. Anul acesta am dus la bun sfârșit serialul, școala mea de actorie și lucrul la salon, studio, nici nu știu cum să-i spun. ”Copilașul” pe care l-am proiectat anul acesta, la început de an.”, ne-a spus Doinița Oancea la începutul verii – vezi AICIinterviul complet.