Doinița Oancea rupe tăcerea, după ce ”copilul”, așa cum ea îi spune, a înflorit! ”Am început când ne-am întors din vacanță!”

Anul 2024 a fost cum nu se poate mai înfloritor pentru Doinița Oancea. Actrița cu părul negru ca abanosul și-a găsit jumătatea, a dat naștere unui nou personaj fabulos într-un serial românesc de succes și, mai nou, și-a deschis o afacere. Doinița Oancea a oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care ne-a vorbit despre partenerul ei și susținerea necondiționată pe care o primește de la el, dar și despre „copilașul lor”, așa cum îl numește actrița, pe care l-au proiectat la începutul anului și acum a prins contur.

La finalul verii CANCAN.RO a surprins-o pe Doinița Oancea în ipostaze tandre alături de iubitul ei ( vezi aici). De atunci lucrurile au evoluat frumos între ei. Abia întorși din vacanța de ziua actriței, cei doi au decis că este momentul ca relația lor să treacă la următorul nivel. Au avut aceeași dorință și viziune, iar la începutul anului, după vacanța secretă de ziua actriței, au dat startul unui proiect de suflet.

Doinița Oancea și iubitul ei au pus bazele unei afaceri inedite

CANCAN.RO: Doinița, în primul rând vreau să-ți spun că sunt impresionată de locul în care m-ai adus. Un loc de suflet pentru tine. Spune-ne povestea acestui loc.

Doinița Oancea: La începutul acestui an, dintr-o glumiță, dintr-o discuție l-am întrebat pe Vlad, un bun tatuator, prieten cu mine și iubitul meu, dacă vrea să facem un salon împreună. Am spus da. Când te gândești la salon sau studio te gândești la un spațiu micuț, cu două trei scaune de lucru și artistul care execută.

CANCAN.RO: Aici nu este deloc așa.

Doinița Oancea: Da, exact. Căutând, uitându-ne de spațiu să închiriem, am început să trag foarte tare către casele acestea mărețe. Îmi plac foarte tare și eu și al meu ne-am potrivit la gusturi. Inițial când am luat clădirea, am luat-o cu niște pereți albi și ușile din dotare și totul este amenajat de mine și de el, fără ajutorul unui designer de interior. Eu spun că ne-a ieșit o treabă extraordinară. Sunt foarte mândră. De puține ori mă veți auzi pe mine spunând ceva extraordinar despre ceva din ce a ieșit de la mine.

CANCAN.RO: Se și spune că în momentul în care intri într-o locație care îți place altfel ai spor, altfel îți vin clienții. Văd că este în stilul clasic, vintage.

Doinița Oancea: Da, este o îmbinare de stiluri: baroc, rococo. După cum vezi, avem pe pereți Michellangelo, Capela Sixtină. Avem un mesaj ascuns în perete, scrie Nihil sine Deo, adică Nimic fără Dumnezeu, am adăugat noi.

CANCAN.RO: A fost touch-ul personal.

Doinița Oancea: Da, și se și potrivește. S-a lucrat mult, ne-am apucat undeva pe la jumătatea lunii februarie și am fost gata undeva la începutul mai. Spațiul era luat în luna februarie, într-o lună cam așa am luat spațiul.

CANCAN.RO: Deci la începutul anului, tu și iubitul tău v-ați hotărât să deschideți o afacere.

Doinița Oancea: Și uite că lucrurile s-au cam așezat. Când e să fie, se întâmplă, știi vorba aceea. Iată că s-a întâmplat.

Doinița Oancea și iubitul au făcut totul de la zero: „Ne-am contrazis, dar a iesit o treabă foarte bună”

CANCAN.RO: A durat mult până ați găsit materialele?

Doinița Oancea: A durat foarte mult, ne-am și contrazis pe anumite chestiuni, dar una peste alta aceste contraziceri ne-au ajutat. A ieșit o treabă foarte bună. Piesele de mobilier sunt piese vechi, restaurate și au costat.

CANCAN.RO: Eu am văzut, recunosc că am rămas impresionată de tot ce este aici. Candelabrele sunt superbe, ușile, potențial era clar în acest spațiu pe care l-ați închiriat. Poți să ne spui cât dai?

Doinița Oancea: Mult, este într-o zonă centrală, iar zona face prețul, suntem în buricul târgului, în Piața Victoriei. Deci, anul acesta am dus la bun sfârșit serialul, școala mea de actorie și lucrul la salon, studio, nici nu știu cum să-i spun. „Copilașul” pe care l-am proiectat anul acesta, la început de an, după ziua mea.

CANCAN.RO: A fost dorința pe care ți-ai pus-o de ziua ta?

Doinița Oancea: Să știi că nu. Pe 15 ianuarie, când este ziua mea de naștere, noi deja aveam hârtiile semnate. Cum ne-am întors din vacanța de ziua mea, a început zugrăveala.

CANCAN.RO: Spune-mi despre relația voastră puțin. Cum v-ați cunoscut?

Donița Oancea: Relația mea există și este în regulă, asta este important. O să vă dau restul detaliilor mai târziu.

CANCAN.RO: Ești bine? Ești fericită?

Doinița Oancea: Fericirea nu vine din relație. Dar noi suntem bine. Noi trebuie să fim bine independent, ca să putem fi bine și împreună cu cineva.

