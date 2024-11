Doinița Oancea, declarație surprinzătoare despre relația ei: „Noi nu stăm nici în aceeaşi încăpere, că...”

Doinița Oancea a vorbit pentru prima dată despre relația de iubire pe care o are cu partenerul ei. După o perioadă destul de zbuciumată pe plan sentimental, actrița pare să fie acum o femeie fericită. Cum se înțeleg, de fapt, cei doi îndrăgostiți, dar și cum gestionează conflictele în cuplu.

Doinița Oancea pare să traverseze una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața ei. Din punct de vedere profesional are o carieră în plină ascensiune, iar pe plan personal actrița iubește din nou, iar relația cu noul iubit este cât se poate de serioasă.

La începutul anului, Doinița Oancea și-a văzut visul devenit realitate și a dat startul unui proiect la care visa de mai mulți ani. Este vorba despre un salon de tatuaje, afacere de care se ocupă împreună cu iubitul ei. Lucrurile s-au așezat exact cum și-au dorit și cum și-au imaginat, iar acum se bucură de rodul muncii lor.

”La începutul acestui an, dintr-o glumiță, dintr-o discuție l-am întrebat pe Vlad, un bun tatuator, prieten cu mine și iubitul meu, dacă vrea să facem un salon împreună. Am spus da. Când te gândești la salon sau studio te gândești la un spațiu micuț, cu două trei scaune de lucru și artistul care execută. Am găsit o casă mare, iar tot interiorul este amenajat de mine și de el, fără ajutorul unui designer.

Sunt foarte mândră. Anul acesta am dus la bun sfârșit serialul, școala mea de actorie și lucrul la salon, studio, nici nu știu cum să-i spun. ”Copilașul” pe care l-am proiectat anul acesta, la început de an.”, ne-a spus Doinița Oancea la începutul verii – vezi AICI interviul complet.