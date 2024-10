Câte clase și ce studii are Doinița Oancea, de fapt. Actrița a spus-o public, fără ocolișuri!

Doinița Oancea a dat din casă! Vedeta este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din România, devenind o prezență constantă în lumea filmului și televiziunii. Faima ei a început în anul 2007, când a interpretat rolul Minodorei, fiica lui State Potcovaru, în telenovela de succes „Inimă de țigan”, difuzată la Acasă TV.

Popularitatea personajului ei a crescut rapid, motiv pentru care actrița a fost invitată să joace același rol și în continuarea seriei, „Regina”, în 2008. De atunci, cariera sa a luat avânt și a devenit una dintre cele mai cunoscute figuri din industria televiziunii românești. Dar puțini știu ce facultate a terminat, de fapt, Doinița Oancea!

Pe lângă rolurile din telenovelele care au fascinat publicul, Doinița Oancea a participat la numeroase alte proiecte televizate de succes. Printre acestea se numără seriale precum „State de România” (2009), „Moștenirea” (2010–2011), „Îngeri pierduți” (2012–2013) și „O grămadă de caramele” (2016). În afara actoriei, ea a apărut și în emisiuni de tip reality-show, cum a fost „Ferma Vedetelor”, unde a stat timp de trei luni în competiție.

Cu toate acestea, puțini știu că Doinița Oancea nu și-a început drumul profesional în lumea teatrului sau a televiziunii. Înainte de a deveni cunoscută, actrița și-a construit un alt drum academic, complet diferit de cariera pe care o urmează în prezent. Deși acum este recunoscută pentru talentul ei actoricesc, Doinița a absolvit Facultatea de Jurnalism, urmând o carieră în mass-media. Cu diplome în jurnalism și filosofie, vedeta a fost aproape să își construiască un viitor în această direcție.

După terminarea studiilor universitare, Doinița a făcut primii pași în domeniul comunicării, înființându-și propria firmă de PR. Planurile ei profesionale păreau stabilite în sfera jurnalismului, însă destinul a avut alte planuri pentru ea. A avut ocazia să se implice în actorie, un domeniu care, deși inițial era diferit de ce studiase, avea să devină pasiunea ei principală.

„Am absolvit Jurnalismul și Filosofia, apoi am urmat Facultatea de Teatru. Între timp, am urmat și câteva cursuri postuniversitare pe durata a 10 luni, beneficiind de o bursă la Central European University, unde am fost acceptată și la master, tot cu bursă integrală, pe domeniul sociologiei. În plus, am urmat diverse cursuri de formare în ariile care m-au interesat. Am acumulat peste 17 ani de experiență, dintre care 13 ani în predarea copiilor, tinerilor și adulților.”, a spus Doinița Oancea pe TikTok.