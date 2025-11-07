Acasă » Exclusiv » Ruxy Mumușica e din nou regină. Cât l-au costat pe Oli Jr. lunile de „infidelitate”

Ruxy Mumușica e din nou regină. Cât l-au costat pe Oli Jr. lunile de „infidelitate”

De: Andrei Iovan 07/11/2025 | 23:40
Ce ar fi o poveste de oraș fără niște picanterii „de interior”? Pe protagonista noastră de astăzi probabil vi-o amintiți, Ruxy Mumușica. Cum cine? Iubita lui Olăroiou Jr, pe care a lăsat-o la un moment dat cu ochii în soare pentru fiica lui Eduard Uzunov, cunoscut drept „Regele Imobiliarelor”. Nu a trecut prea multă vreme până când Dani a realizat că, de fapt, inima lui tot pentru Roxănica bate. Bine, nu era cazul să o plângem pe Mumușica nici în perioada în care i s-a „dat viteză”. Nu de alta, dar „partajul”, după despărțire, s-a concretizat cu un Mercedes C Class Coupe. Acum, s-a trecut la alt nivel! Iar Roxana se bucură din nou de Oli Jr. cu toate beneficiile cu care vine el la pachet. Așa cum e frumusețea de G Class cu care își face fenta șatena în drum spre mall. CANCAN.RO are imagini tari, de neratat!

Să vă facem mai întâi un scurt rezumat. Ruxy a format un cuplu cu fiul lui Cosmin Olăroiu aproximativ 6 ani. Ba chiar a cerut-o de soție la un moment dat, dar când să se pregătească să-și caute rochie de mireasă, surpriză! Lui Dani i s-au aprins călcâiele după altă domniță și i-a spus Adio șatenei. Marie Rose Uzunov a fost cea care i-a sucit mințile lui Oli Jr și i-a dat viața peste cap Roxanei.

Ruxy Mumușica își face fenta cu G Class-ul lui Oli Jr.

S-au dus pe apa sâmbetei și planurile de nuntă și viața luxoasă la care visa cea care trebuia să fie viitoarea doamnă Olăroiu. Doar că, lucrurile nu au stat chiar așa. Să nu vă imaginați că, la separare, ea a plecat cu mâna goală. Ba dimpotrivă, a profitat de generozitatea fiului antrenorului și a ținut bine de volan. De volanul unui Mercedes C Class Coupe, așa cum vă spuneam și mai sus. Ce să zicem, bine ține de volan și acum, după împăcare. Poate chiar mai bine!

Ruxy Mumușica se plimbă cu G Class-ul lui Oli Jr.

Împăcarea e dulce, mai ales când e tratată corespunzător. Ea l-a iertat pentru escapada avută cu fiica lui Uzunov, căci deh, cine e fără de greșeală? Dar stați fără griji, că l-a taxat așa cum trebuie, după ce l-a primit înapoi în brațele ei. Iar el, probabil că nu a avut ce să comenteze, nu că ar fi făcut-o, știm că e mână largă. Și iată cum o vedem pe Ruxy Mumușica într-un G Class negru, de toată frumusețea (proprietatea lui iubi). Destinația a fost o vizită la mall, iar șatena a întors toate privirile nu doar cu bolidul din care a coborât, ci și cu outfit-ul tomnatic.

Iubita lui Olăroiu Jr, cu 3000 de euro la braț

A ales să poarte o pereche de pantaloni oversized maro, o jachetă într-o nuanță caldă de bej închis, încălțăminte sport și accesorii argintii. Iar dacă tot am pomenit de accesorii, avem de comentat detaliile. A completat ținuta cu un clutch superb Bottega Veneta, colecția Andiamo, care ajunge la aproape 3000 de euro, în nuanța burgundy. Perfect asortat cu telefonul (ultimul model, evident). Ce să mai, o apariție de senzație. Știe Oli Jr. ce știe, de aceea s-a întors la ea.

CITEȘTE ȘI: Oli Jr. a pus-o „pe liber”, dar… Roxy Mumuşica a rămas cu o avere după despărţire

NU RATA: Olăroiu Jr. a ”spart puşculiţa” ca să-i ia tot ce trebuie tiribombei sexy. A cheltuit o avere pe Ruxy ”Mumuşica”!

Tags:
