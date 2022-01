Nepotul lui Joshua Castellano vorbește despre împăcarea dintre ”fosta” lui și Andrei Ștefănescu. Vincenzo Aiello: „Aș vrea să nu mai existe decizii proaste!”

Vincenzo Aiello, nepotul lui Joshua Castellano, a trăit o poveste de iubire alături de actuala soție a lui Andrei Ștefănescu, fostul component al trupei Alb-Negru. Cei doi și-au spus adio după o relație de jumătate de an, în toamna anului trecut, când aceasta și Andrei și-au reunit familia. CANCAN.RO vă prezintă în exclusivitate declarațiile fostului concurent de la „Chefi la cuțite” despre femeia de care a fost îndrăgostit.

După ce în primăvara anului trecut părea că Andrei Ștefănescu și-a refăcut viața și se iubea cu fosta iubită a lui F. Charm, soția lui își recăpătase și ea zâmbetul în brațele lui Vincenzo Aiello. Cei doi s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare de la “Chefi la cuțite”, iar până la asumarea idilei mai rămăsese doar un pas.

Vincenzo și pe atunci fosta jumătate a lui Andrei Ștefănescu au călătorit chiar și în Italia, locul de proveniență al nepotului lui Joshua Castellano, unde s-au afișat în premieră împreună. De-a lungul verii, cei doi au început chiar să lucreze împreună la clubul administrat de Vincenzo, Kayo, din zona de nord a Capitalei. Lucrurile păreau să meargă bine între cei doi până la începutul toamnei.

„De data asta aș vrea să nu mai existe alegeri așa de proaste!”

Semnalul de alarmă a fost tras chiar de Vincenzo, care pe contul personal de Instagram a postat un mesaj în prima zi a noului an, sub forma unei rezoluții pentru 2022: “2021 pentru mine a fost un an plin de schimbări, unele bune la nivel de personalitate, unele mai puțin bune, cauzate de alegeri destul de proaste, dar mi-am asumat consecințele și am mers mai departe. Acum sper ca acest 2022 să fie plin de experiențe noi, noi schimbări, dar de data asta aș vrea să nu mai existe alegeri așa de proaste”, semn că nepotul Castellano și-ar dori să nu mai repete experiențele anului trecut, când a fost lovit de insucces în iubire.

“Am spus că îi voi fi alături pentru orice, ca în prima zi!“

Întrebat fiind ce a reprezentat relația cu Antonia, dar și cum comentează împăcarea acesteia cu Andrei Ștefănescu, acesta a răspuns: „ A fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea, a fost o experiență minunată, cu o persoană extraordinară! Nu comentez împăcarea cu Andrei, este alegerea lor, viața lor, sunt o familie, nu mă privește! Am investit foarte multă energie, foarte mult timp, am investit sentimentele mele, viața mea, creierul meu…” În momentul de față, cei doi par să fi rămas într-o relație armonioasă de amiciție: “Am spus că îi voi fi alături pentru orice, ca în prima zi, a fost alte decizii în care eu nu am nicio treabă, eu sunt acolo, nu am mai vorbit cu ea. Suntem cunoștințe, cred!”, a mai completat Vincenzo.

