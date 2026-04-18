Gigi Becali și-a făcut testamentul. Cui îi va lăsa latifundiarul din Pipera întreaga avere, de fapt

De: Andreea Stăncescu 18/04/2026 | 11:31
Ce va face Gigi Becali cu averea sa

Gigi Becali a decis ce va face cu averea sa estimată la aproximativ 1,2 miliarde de euro și pare că are deja un plan bine conturat pentru viitor. Latifundiarul din Pipera a pus la punct strategia prin care își va împărți bunurile, concentrându-se în principal pe familie și continuitate.

Gigi Becali este cunoscut atât ca patron al clubului FCSB, cât și ca om de afaceri cu investiții consistente, fost deputat AUR și tată a trei fiice. În viziunea sa, averea acumulată trebuie să rămână în familie și să le asigure urmașilor stabilitate financiară pe termen lung. El urmărește să le ofere fetelor sale nu doar resurse, ci și oportunități concrete de a dezvolta afaceri, astfel încât acestea să devină chiar mai prospere decât el.

„Eu vreau să le fac o afacere fetelor mele, ca ai mei copii, nepoții mei să nu fie niciodată săraci. O să le dau lor bogăția toată, să fie fetele mele mai bogate decât mine. Așa cum a făcut Sfântul Toma la împărat. O să le fac fetelor mele să facă bani, să fie mai bogate decât sunt eu. Fetele sunt mai bogate decât ăla care se dă al poporului. În 3-4 ani au făcut avere mai mare decât ăla cu 70 de firme. Încă nu m-a părăsit mândria. La câte daruri mi-a dat Dumnezeu, mă înălțam deja”, a declarat Gigi Becali.

Cu ce se ocupă fiicele lui Gigi Becali

Cele trei fiice ale sale, Teodora, Alexandra și Cristina, au deja direcții diferite, dar legate de mediul antreprenorial. Cea mai mare dintre surori, are o pregătire solidă în domeniul afacerilor, absolvind studii economice și un program de master în administrarea afacerilor.

Alexandra, aflată la început de drum, s-a orientat deja spre sectorul imobiliar, urmând modelul tatălui său. Cristina, în schimb, preferă discreția, evitând expunerea publică, deși manifestă interes pentru fotbal.

Gigi Becali își vede planul ca pe o investiție în viitorul familiei, mizând pe faptul că fiicele sale vor continua să dezvolte averea și să o ducă mai departe. Dincolo de activitatea economică, latifundiarul din Pipera este recunoscut și pentru latura sa filantropică. De-a lungul anilor, a susținut numeroase acțiuni caritabile și a contribuit semnificativ la construcția și restaurarea de biserici.

