Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”

Cancan îți schimbă starea cu un banc bun. Umorul nu rezolvă toate problemele, dar le face mai ușor de dus. Uneori, o glumă ne aduce aminte că lucrurile pot fi mai ușoare decât par, e ca un fel de terapie.
Un adolescent își întreabă bunicul:
-Tataie, ce e dragostea?
– Păi… la 20 de ani, DMS! La 40 de ani, DMS. La 60 de ani, DMS. La 80 de ani, DMS.
-Bine tataie, dar ce înseamnă DMS?
-La 20 de ani… Dimineața, la Miezul-zilei și Seara.
La 40 de ani… Duminica, Marți și Sâmbăta.
La 60 de ani… În Decembrie, Martie și în Septembrie.
-Și la 80 de ani?
-La 80 de ani… Dorințele mele secrete.
Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi. – Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!
– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?
Bulă răspunde sigur:
– Niciuna!
– Cum așa? întreabă profesoara.
– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.
Profesoara, zâmbind:
– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.
Bulă zice:
– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?
Profesoara se înroșește:
– Cea care o suge…
– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!
– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?
– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…
– Și nu știi să mulțumești?
– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!
Un bărbat își duce câinele la veterinar:
– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!
Veterinarul îl întreabă:
– Ce probleme are exact?
Bărbatul spune:
– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.
Veterinarul îl privește atent și întreabă:
– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?
– Nu, niciodată, spune bărbatul.
– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?
– Niciodată, recunoaște bărbatul.
Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:
– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!
