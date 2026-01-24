Bancul sfârșitului de săptămână | „Tataie, ce este dragostea?”

Cancan îți schimbă starea cu un banc bun. Umorul nu rezolvă toate problemele, dar le face mai ușor de dus. Uneori, o glumă ne aduce aminte că lucrurile pot fi mai ușoare decât par, e ca un fel de terapie.

Un adolescent își întreabă bunicul:

-Tataie, ce e dragostea?

– Păi… la 20 de ani, DMS! La 40 de ani, DMS. La 60 de ani, DMS. La 80 de ani, DMS.

-Bine tataie, dar ce înseamnă DMS?

-La 20 de ani… Dimineața, la Miezul-zilei și Seara.

La 40 de ani… Duminica, Marți și Sâmbăta.

La 60 de ani… În Decembrie, Martie și în Septembrie.

-Și la 80 de ani?

-La 80 de ani… Dorințele mele secrete.

Bulă și problemele de sănătate

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor. Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi? Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi. – Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

Bulă și profesoara

– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?

Bulă răspunde sigur:

– Niciuna!

– Cum așa? întreabă profesoara.

– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.

Profesoara, zâmbind:

– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.

Bulă zice:

– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?

Profesoara se înroșește:

– Cea care o suge…

– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!

Mirel și mărirea de salariu

– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?

– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…

– Și nu știi să mulțumești?

– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!

La doctorul veterinar

Un bărbat își duce câinele la veterinar:

– Doctore, cred că l-am pierdut complet… Câinele meu nu mai răspunde la nimic!

Veterinarul îl întreabă:

– Ce probleme are exact?

Bărbatul spune:

– Păi, dacă îi spun „așează-te”, el se ridică pe picioarele din spate și dansează ca un clovn… Dacă îi spun „culcă-te”, el începe să sară și să facă tumbe… Și dacă îi spun „adu mingea”, fuge în sufragerie și se bagă sub canapea.

Veterinarul îl privește atent și întreabă:

– Câinele ăsta a mai făcut asta dintotdeauna?

– Nu, niciodată, spune bărbatul.

– Atunci, îl întreabă doctorul, când l-ați adus ultima dată la un control?

– Niciodată, recunoaște bărbatul.

Veterinarul se gândește câteva secunde și zice:

– Cred că problema nu e câinele… cred că problema e că dumneavoastră ați văzut prea multe videoclipuri pe internet și ați început să vă așteptați ca el să facă același lucru!

