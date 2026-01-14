Acasă » Bancuri » BANC | „Scuze pentru deranj, sunt soțul fostei tale soții”

De: Alina Drăgan 14/01/2026 | 16:20
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este un soț care încearcă să obțină divorțul. Deznodământul este hilar.

– Sal. Scuze pentru deranj, sunt soțul fostei tale soții. Aș vrea să te întreb ceva.

– Ok, spune.

– Cum ai făcut să obții divorțul?

– Hai că te ajut. Trece-mă în agendă „Gigi mecanic” și îți trimit eu un mesaj decisiv.

Cum folosește Rozi a lui Gheorghe mașina de spălat

Îi cumpără Gheorghe lui Rozi o mașină de spălat rufe nouă-nouță. Ziua următoare merge el acasă și o găsește în pielea goală, stând lângă aparat…

– Na, da’ ce faci tu, Rozi?

– Păi, măi, aici așa scrie în instrucțiuni, că prima spălare se face fără haine!

Alte bancuri amuzante

Într-o dimineață, în timp ce luau micul dejun, o femeie i-a spus soțului ei:

– Fac pariu că habar n-ai ce zi e astăzi.

– Cum să nu știu? O întreabă el indignat. Cum crezi că aș fi putut uita?

După ce a spus acestea, s-a ridicat de la masă și a plecat de la lucru. La ora 10 dimineața sună cineva la ușă. Femeia deschide și primește o cutie plină cu trandafiri roșii. La prânz primește o cutie din bomboanele ei preferate de ciocolată, iar mai târziu un butic îi livrează o rochie creată de un designer celebru.

Femeia de-abia așteaptă să se întoarcă soțul ei acasă.

– Prima dată florile, după aceea ciocolata și în cele din urmă rochia, exclamă ea entuziasmată. N-am petrecut niciodată într-un mod mai fascinant Ziua Mediului.

 

Vine soţul târziu în noapte acasă şi îşi găseşe soţia în pat cu amantul. Când îl vede, femeia zice:

-La ora asta se vine acasă?!

Bărbatul furios, răspunde:

-Şi ăsta cine e, nenorocito?

-Nu, schimba subiectul!!!

