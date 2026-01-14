Bancul de miercuri | „Domnule Bulă, bine ați revenit. Cu ce vă servesc?

Este miercuri, iar echipa CANCAN.RO vrea să vă pună zâmbetul pe buze de la primele ore. Azi vă prezentăm un banc extrem de amuzant, care o să vă facă să râdeți garantat. Spor la voie bună!

– Domnule Bulă, bine ați revenit. Cu ce vă servesc?

– Două eclere, vă rog!

– Le serviți aici sau acasă?

– Aici, pentru că acasă sunt la dietă.

Alte bancuri amuzante

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!

– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.

– Așa, și?

– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!