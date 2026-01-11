BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt

Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Iar pentru ca ziua să fie cât mai bună dăm startul cu un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Problema care se pune în discuție azi este care este rolul hârtiei igienice în trei straturi. Răspunsul este hilar.

– Care e rolul hârtiei igienice în 3 straturi?

– Unul trebuie depus la ANAF.

Un bucureștean avea un papagal

Un bucureștean avea un papagal. Îi dă drumul prin casă, iar papagalul găsește o pastilă de Viagra. O înghite și începe să se agite. Stăpânul, văzându-l neliniștit, îl închide în colivie. După vreo 10 minute de tortură pentru papagal și văzând că nu se liniștește, îl pune în congelator.

După două ore își aduce aminte de el și se așteaptă să-l găsească înghețat. Deschide ușa congelatorului și îl vede pe papagal plin de transpirație.

„Ce faci, mă? N-ai înghețat?”

La care papagalul răspunde:

„Mă, tu știi ce greu e să desfaci picioarele unei găini înghețate?”

Alte bancuri amuzante

Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:

-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.

Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.

-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?

-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.

-Și-a dat 100€?

-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.

-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază.

