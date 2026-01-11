Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt

BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt

De: Alina Drăgan 11/01/2026 | 11:18
BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt

Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Iar pentru ca ziua să fie cât mai bună dăm startul cu un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Problema care se pune în discuție azi este care este rolul hârtiei igienice în trei straturi. Răspunsul este hilar.

– Care e rolul hârtiei igienice în 3 straturi?

– Unul trebuie depus la ANAF.

Un bucureștean avea un papagal

Un bucureștean avea un papagal. Îi dă drumul prin casă, iar papagalul găsește o pastilă de Viagra. O înghite și începe să se agite. Stăpânul, văzându-l neliniștit, îl închide în colivie. După vreo 10 minute de tortură pentru papagal și văzând că nu se liniștește, îl pune în congelator.

După două ore își aduce aminte de el și se așteaptă să-l găsească înghețat. Deschide ușa congelatorului și îl vede pe papagal plin de transpirație.

„Ce faci, mă? N-ai înghețat?”

La care papagalul răspunde:

„Mă, tu știi ce greu e să desfaci picioarele unei găini înghețate?”

Alte bancuri amuzante

Ion cu soția în vizită la Gelu. Jucând cărți la masă, Ion scapă o carte sub masă și când se apleacă s-o ia bagă de seamă că soția lui Gelu nu poartă chiloți. După ce termină ei jocul, aceasta îl prinde singur prin bucătărie și-l întreabă:

-Ți-a plăcut ce ai văzut sub masă? O poți avea pentru 100€. Vino sâmbătă după-amiază pe la două, că Gelu lucrează.

Trec zilele, sâmbătă la 2 vine Ion, îi dă 100€, își face de cap cu ea și pleacă mulțumit. Pe la 4:30 vine și Gelu acasă.
-Nevastă, a fost Ion azi pe aici?

-A fost… zice ea cam cu juma’ de gură.

-Și-a dat 100€?

-Mi-a dat… zice ea cu teamă că Gelu o fi ”mirosit” ceva.

-Bun! A trecut azi-dimineață pe la serviciu și mi-a cerut 100€ împrumut zicând că ți-i dă ție după-amiază.

BANCUL ZILEI | „Ce bine vă stă împreună!”

BANCUL ZILEI | Gelozia la 80 de ani

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul de duminică | „Deci în seara asta vii la mine?”
Bancuri
Bancul de duminică | „Deci în seara asta vii la mine?”
Bancul sfârșitului de săptămână | „Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?”
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | „Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?”
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța
Adevarul
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
go4it.ro
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: ...
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență”
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții ...
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului ...
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent ...
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent a plecat acasă
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei ...
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei 17 ani ai săi
Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?
Când scăpăm de ninsori în București, potrivit meteorologilor Accuweather. Ninge sau nu de Paște?
Vezi toate știrile
×