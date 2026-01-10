BANCUL ZILEI | „Ce bine vă stă împreună!”

Este weekend, vreme de relaxare și voie bună. Este momentul perfect pentru o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagoniștii de astăzi sunt doi amanți, iar deznodământul este hilar.

– Ce bine vă stă împreună! De cât timp sunteți căsătoriți?

– Eu de 5 ani, ea de 8 ani…

Bulă mai are doar 24 de ore de trăit

Bulă se duce la doctor și află că mai are doar 24 de ore de trăit. Ajuns acasă, îi spune soției:

– Bubulino, mai am doar 24 de ore de trăit. Hai să facem dragoste!

– Bine, Bulă! Sigur, cum să nu..

După 6 ore, Bulă se duce la ea și îi spune:

– Iubito, știi, mai am doar 18 ore de trăit. Crezi că am putea să mai facem dragoste încă o data?

Bubulina este din nou de acord. Mai târziu, când se duce la culcare, Bulă se uită la ceas și vede că acum au mai rămas doar 8 ore.

– Bubulino, te rog, hai să o facem încă o data înainte să mor!

– Bineînțeles, dragul meu.

Și fac dragoste pentru a treia oară. Apoi, soția se întoarce cu spatele și adoarme. Bulă, însă, îngrijorat, se tot foiește în pat, neputând să adoarmă. Când vede ca au mai rămas doar 4 ore, o trezește pe Bubulina:

– Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi că am putea?…

– Uite care e problema, Bulă dragă, eu trebuie să mă scol mâine dimineață. Tu, nu!

Alte bancuri amuzante

În sala de judecată.

– Care este motivul divorțului?

– Ea m-a numit prostănac…

– Păi domnule, știți, în familie se mai întâmplă astfel de cazuri când oamenii se mai ceartă și își spun cuvinte murdare…

– Da domnule judecător, dar contează și contextul în care a fost spus…

– Păi și care a fost contextul?

– Când am venit acasă am găsit-o în pat cu amantul și ea s-a uitat la mine și mi-a zis: „Uită-te, prostănacule, cum se face!”