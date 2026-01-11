Acasă » Bancuri » Bancul de duminică | „Deci în seara asta vii la mine?”

Bancul de duminică | „Deci în seara asta vii la mine?"

De: Irina Maria Daniela 11/01/2026 | 08:10
Bancul de duminică | Deci în seara asta vii la mine?

Ziua bună se cunoaște de dimineața așa că echipa CANCAN.ro vrea să se asigure că va fi una splendidă pentru dvs! Motiv pentru care vă aducem o conversație savuroasă din arhiva noastră de amuzament, ca să vă punem un zâmbet pe față! Spor la râs!

-Deci în seara asta vii la mine.

-Da.

-Pe la ce ora?

-Păi pe la 19:00 e ok?

-Mai bine pe la 20:30 ca să am și eu timp să fac o ciorbă de burtă, o friptură la cuptor, o salată de boeuf și niște clătite, să cumpăr o sticlă de șampanie, niște lumânări ca să le pun în jurul patului, să fac un duş și să mă aranjez un pic.

-Aaaa, păi dacă ai atâta treabă lasă că vin altă dată.

Bulă, vasele sparte și patul rupt

– Bulă, de ce sunt toate vasele sparte la voi acasă?
– M-am certat cu Bubulina groaznic ieri.
– Dar patul de ce este rupt?
– Pentru că azi-noapte ne-am împăcat.

Bătrânica și tânărul

O bătrânică este acuzată că a împuşcat un tânăr.
– Spune, mamaie, cum s-a întâmplat? – Păi, stăteam pe verandă, când vine lângă mine un tânăr şi se aşează.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu. După ce se aşează, începe să-mi vorbească prietenos.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu. Din vorbă în vorbă, începe să-mi pună mâinile pe picioare.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, că era plăcut. Ştiţi, nu mai avusesem parte de aşa ceva de la moartea soţului, acum 20 de ani. După aceea mi-a pus mâinile şi pe fund.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, că era şi mai bine. De la fund a urcat la sâni.
– Şi atunci l-ai împuşcat?
– Nu, Doamne-fereşte! Începusem să freamăt toată şi să transpir, aşa că i-am zis: „Ia-mă, tinere, a ta sunt!”. Iar el a replicat: „Zâmbiţi, sunteți la camera ascunsă!”. ATUNCI L-AM ÎMPUŞCAT!

Bulă și Neti Sandu

– Bulă, te văd foarte fericit, la început de an!
– Da, am citit horoscopul pentru 2026 și Neti Sandu a zis că anul ăsta o să întorc banii cu lopata.
– Așa, și?
– Am început bine. Mi-am cumpărat deja lopată!

Un bătrânel de 80 de ani o întreabă pe soția sa:

– Ce e dragă, ești geloasă că alerg după fete tinere?

– Ba deloc, răspunde soția. Și câinii aleargă după mașini, dar asta nu înseamnă că și pot să le conducă.

Stau pe bancă în faţa blocului două bătrâne

Trece o vecină tinerică pe lângă ele.
– Ştii tu ce noroc are asta? Are şi soţ, şi amant, şi a fost şi violată ieri seara!

La farmacie vine o bătrână de 80 de ani cu o reţetă

Farmacistul o întreabă:
– Reţeta este pentru dvs.? –
Da.
– Ştiţi că este o reţetă de anticoncepţionale? Acestea nu vă fac nimic.
– Ba da, mă fac să dorm liniştită.
– Cum aşa?
– Iau câte o pastilă în fiecare dimineaţă, o pisez şi o dizolv în paharul cu suc al nepoatei mele de 16 ani. Aşa dorm eu liniştită!

Doi moşnegi se întâlnesc:

– Ce mai faci, Vasile?
– Uite, am fost la femei.
– Şi cum a fost?
– Mai curat decât la bărbaţi.

Pensionarii povestesc:

– Crăciunul este cea mai faină sărbătoare.
– Dar să faci sex este mai plăcut!
– Adevărat, dar Crăciunurile vin mai des…

