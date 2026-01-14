BANCUL ZILEI | Pastile pentru slăbit

Cancan te ajută să îți iei și astăzi pastila de râs. Dacă problemele nu te ocoles și vremea îți dă bătăi de cap, noi îți propunem să te încălzești un pic cu câteva glume savuroase. Să fii pregătit, o să râzi mult!

– Luați pastile pentru slăbit?

– Da

– Și câte luați pe zi?

– Până mă satur.

Bulă și băutura

– Bulă, ce faci? Iar bei?

– Beau, Bubulino.

– Dar mi-ai promis că în 2026 o să fii un alt om.

– Păi așa este! Doar că și noului om îi place băutura.

Mirel și mărirea de salariu

– Mirele, ai văzut că ți-am mărit salariul?

– Am văzut, șefu’. Cu 30 de lei…

– Și nu știi să mulțumești?

– Mulțumesc, șefu’! Să știi că de când cu mărirea asta exorbitantă, îmi ung felia de pâine pe ambele părți cu pate. Să vă dea Dumnezeu sănătate!

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

Bulă și profesoara

– Bulă, dacă într-un copac sunt 10 păsări și împuști 3, câte rămân?

Bulă răspunde sigur:

– Niciuna!

– Cum așa? întreabă profesoara.

– Păi, doamnă, celelalte se sperie și zboară.

Profesoara, zâmbind:

– Răspunsul corect era 7, dar îmi place cum gândești.

Bulă zice:

– Și eu am o întrebare: trei femei merg pe stradă cu o înghețată. Una o mușcă, una o linge și una o suge. Care e măritată?

Profesoara se înroșește:

– Cea care o suge…

– Greșit, doamnă, zice Bulă. Cea cu verigheta. Dar îmi place cum gândiți!

Gheorghe și pumnul soției

– Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?

– Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot…

– Şi ai căzut?

– Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine…

– Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?

– Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!

