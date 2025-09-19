Cum arată Bianca Drăgușanu după intervenția de lip lift. A trecut aproape o lună de când și-a modificat buzele

Bianca Drăgușanu este una dintre vedetele care a vorbit mereu deschis despre intervențiile estetice la care a apelat. A trecut de multe ori pragul cabinetului medicului estetician și nu s-a sfiit să o recunoască. În urmă cu o lună, aceasta a apelat la o nouă procedură, una de Lip Lift, iar acum a prezentat și rezultatele. Cum arată buzele Biancăi Drăgușanu acum?

Așa cum spuneam, în urmă cu o lună, Bianca Drăgușanu s-a lăsat, din nou, pe mâna medicului estetician. Aceasta a apelat la o procedură de Lip Lift. Un lift de buze este o procedură chirurgicală cosmetică destinată îmbunătățirii aspectului buzelor, prin scurtarea distanței dintre nas și buza superioară. Aceasta ridică buza superioară și expune mai mult din roșul buzelor, creând un aspect mai plin și mai întinerit.

Pentru această îmbunătățire, Bianca Drăgușanu a scos din buzunar 1500 de euro. Intervenția a fost făcută cu anestezie locală și a durat aproximativ 30 de minute. Acum, după ce s-a refăcut complet, Bianca Drăgușanu le-a prezentat și fanilor din mediul online rezultatul și se declară cât se poate de mulțumită.

„A trecut aproximativ o lună de zile de la procedura de lip lift, recuperarea a fost rapidă. Nu am avut dureri, intervenția a fost făcută cu anestezie locală. A durat aproximativ 30 de minute și consider că este una dintre cele mai frumoase intervenții pe care le-am făcut la nivelul feței”, a spus Bianca Drăgușanu, în mediul online.

Bianca Drăgușanu a răbufnit

Deși mereu a fost deschisă atunci când vine vorba de intervențiile estetice, blondina este adesea criticată pentru acest aspect. Recent, un internaut a luat-o la rost pe această temă, iar diva nu s-a mai abținut și a răbufnit.

„Am observat, la modul general, oamenii proști sunt și urâți. Dacă ar vorbi despre mine una care e frumoasă, e aranjată, e țiplă, suplă, arată într-un fel, un model în viața asta care a reușit ceva, nu aș avea nicio problemă. Dar nu pot să rămân pasivă când toți porcii mistreți se trezesc și mă comentează ei pe mine. (…) Spui despre mine că sunt regina Photoshop. Uite, că mă filmez, nu am filtre. O să mă operez până o să arăt ca și filtrele, pe banii mei. E sănătatea mea. (…) Dacă în 2025 operațiile estetice ni se par ceva rău și ieșit din comun, sunteți de noaptea minții. Am 1.80 m, 55 de kilograme. Mănânc corect, dorm, nu beau alcool, nu fumez, îmi văd de treaba mea, de copilul meu, de casa mea”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

