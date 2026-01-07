Acasă » Știri » Salariu preot 2026. Cât câștigă lunar, în funcție de vechime și poziția ocupată

De: Alina Drăgan 07/01/2026 | 17:26
Românii sunt tot mai interesați de veniturile din diverse domenii. Unul dintre subiectele care stârnesc constant curiozitate este legat de salariile preoților, mai ales în contextul economic actual. Ce salariu câștigă lunar un preot în 2026? Există diferențe semnificative în funcție de nivelul de pregătire.

În ceea ce privește salariile preoților, situație este mai nuanțată decât pare la prime vedere. Salariul unui preot nu este unul standard și variază în funcție de mai mulți factori, precum nivelul de pregătire, vechimea în slujire, gradul bisericesc sau poziția ocupată în cadrul Bisericii.

Funcția de preot presupune responsabilități complexe, studii teologice și ani de formare, iar veniturile reflectă aceste diferențe. Salariul unui preot variază în funcție de gradația acestuia. De exemplu, un preot debutant, care are studii medii absolvite, pornește cu un salariu de 3.550 de lei. Dacă preotul are studii superioare, va primi 3.700 de lei.

Potrivit Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, un preot cu studii superioare, de gradul I, câștigă un salariu de bază de 4.000 de lei. Conform aceluiași document, un preot cu gradul II de pregătire (tot studii superioare) are un salariu de 3.900 de lei.

Potrivit legii, condiţiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin hotărâre de Guvern. Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot. Salariile de bază sunt prevăzute pentru gradaţia 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 potrivit prevederilor art. 10 din prezenta lege.

Cel mai mare salariu din Biserica Ortodoxă Română este al Patriarhului Daniel, acesta fiind de circa 25.000 de lei. Venitul lunar al Preafericitului Daniel concurează chiar și cu cel al președintelui României care are o remunerație lunară de 25.000 de lei brut.

×