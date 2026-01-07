Tragedie în familia unui preot din Vatra Dornei! Preoteasa a căzut cu mașina în râul Bistrița, împreună cu cei 5 copii: unul dintre ei a murit

Un accident rutier petrecut în municipiul Vatra Dornei s-a transformat, în doar câteva ore, într-o dramă care a zguduit o întreagă comunitate. Evenimentul, produs pe strada Foresta, în zona podului peste râul Bistrița, a avut un deznodământ tragic, după ce unul dintre copiii implicați a murit la spital, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor.

Totul s-a întâmplat după ce un autoturism condus de o femeie în vârstă de 38 de ani a ieșit de pe carosabil într-o curbă periculoasă. Mașina a lovit parapetul podului și s-a prăbușit în albia râului Bistrița, de la o înălțime de aproximativ șase metri. Impactul a fost extrem de violent, iar vehiculul s-a răsturnat pe cupolă, provocând răni grave ocupanților.

Un băiat de 14 ani a murit în urma accidentului rutier

În autoturism se aflau șase persoane: conducătoarea auto și cinci copii. Intervenția salvatorilor a fost rapidă, pompierii reușind să evacueze toate victimele din mașina distrusă. Inițial, situația părea sub control, iar primele informații indicau răni de gravitate variabilă. Însă, pe măsură ce orele au trecut, starea unora dintre victime s-a deteriorat dramatic.

Cel mai grav rănit a fost un băiat de 14 ani, copil de preot, care a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Vatra Dornei. La scurt timp după internare, adolescentul a intrat în stop cardio-respirator. Echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, reușind temporar să îi restabilească funcțiile vitale. Din cauza stării extrem de instabile, transferul către Spitalul Județean Suceava nu a mai fost posibil, iar medicii au decis intervenția chirurgicală de urgență.

Copilul a fost dus direct în sala de operație, unde s-a încercat stoparea unei hemoragii interne severe, cauzate de o ruptură de splină. Din păcate, leziunile suferite în urma căderii au fost multiple și extrem de grave, afectând capul, toracele și abdomenul. În ciuda intervenției chirurgicale și a resuscitării continue, starea băiatului s-a agravat ireversibil, iar în cursul serii acesta a decedat.

„Am rezolvat rapid ruptura de splină, dar din păcate problemele foarte grave erau mai sus, la cap. Resuscitarea a continuat permanent, dar nu l-am putut salva. Au căzut în cap de la 6 metri, leziunile au fost foarte severe”, a spus dr. Rusu.

Tragedia a lăsat în urmă o familie distrusă de durere. Ceilalți copii implicați în accident au fost, de asemenea, răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un adolescent de 16 ani se află în stare gravă, fiind intubat și monitorizat atent, în așteptarea unei intervenții chirurgicale. Mama copiilor, aflată la volan în momentul accidentului, a fost dusă în sala de operație, starea sa necesitând tratament medical complex. Ceilalți trei copii, cu vârste între 2 și 10 ani, au fost transportați la Spitalul Județean Suceava, unde se află sub observație medicală.

