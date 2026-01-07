Acasă » Știri » Tragedie în familia unui preot din Vatra Dornei! Preoteasa a căzut cu mașina în râul Bistrița, împreună cu cei 5 copii: unul dintre ei a murit

Tragedie în familia unui preot din Vatra Dornei! Preoteasa a căzut cu mașina în râul Bistrița, împreună cu cei 5 copii: unul dintre ei a murit

De: Anca Chihaie 07/01/2026 | 11:45
Tragedie în familia unui preot din Vatra Dornei! Preoteasa a căzut cu mașina în râul Bistrița, împreună cu cei 5 copii: unul dintre ei a murit
Un băiat de 14 ani a murit în urma accidentului rutier.foto: Facebook

Un accident rutier petrecut în municipiul Vatra Dornei s-a transformat, în doar câteva ore, într-o dramă care a zguduit o întreagă comunitate. Evenimentul, produs pe strada Foresta, în zona podului peste râul Bistrița, a avut un deznodământ tragic, după ce unul dintre copiii implicați a murit la spital, în ciuda eforturilor disperate ale medicilor.

Totul s-a întâmplat după ce un autoturism condus de o femeie în vârstă de 38 de ani a ieșit de pe carosabil într-o curbă periculoasă. Mașina a lovit parapetul podului și s-a prăbușit în albia râului Bistrița, de la o înălțime de aproximativ șase metri. Impactul a fost extrem de violent, iar vehiculul s-a răsturnat pe cupolă, provocând răni grave ocupanților.

Un băiat de 14 ani a murit în urma accidentului rutier

În autoturism se aflau șase persoane: conducătoarea auto și cinci copii. Intervenția salvatorilor a fost rapidă, pompierii reușind să evacueze toate victimele din mașina distrusă. Inițial, situația părea sub control, iar primele informații indicau răni de gravitate variabilă. Însă, pe măsură ce orele au trecut, starea unora dintre victime s-a deteriorat dramatic.

Cel mai grav rănit a fost un băiat de 14 ani, copil de preot, care a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal Vatra Dornei. La scurt timp după internare, adolescentul a intrat în stop cardio-respirator. Echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, reușind temporar să îi restabilească funcțiile vitale. Din cauza stării extrem de instabile, transferul către Spitalul Județean Suceava nu a mai fost posibil, iar medicii au decis intervenția chirurgicală de urgență.

Copilul a fost dus direct în sala de operație, unde s-a încercat stoparea unei hemoragii interne severe, cauzate de o ruptură de splină. Din păcate, leziunile suferite în urma căderii au fost multiple și extrem de grave, afectând capul, toracele și abdomenul. În ciuda intervenției chirurgicale și a resuscitării continue, starea băiatului s-a agravat ireversibil, iar în cursul serii acesta a decedat.

„Am rezolvat rapid ruptura de splină, dar din păcate problemele foarte grave erau mai sus, la cap. Resuscitarea a continuat permanent, dar nu l-am putut salva. Au căzut în cap de la 6 metri, leziunile au fost foarte severe”, a spus dr. Rusu.

Tragedia a lăsat în urmă o familie distrusă de durere. Ceilalți copii implicați în accident au fost, de asemenea, răniți și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un adolescent de 16 ani se află în stare gravă, fiind intubat și monitorizat atent, în așteptarea unei intervenții chirurgicale. Mama copiilor, aflată la volan în momentul accidentului, a fost dusă în sala de operație, starea sa necesitând tratament medical complex. Ceilalți trei copii, cu vârste între 2 și 10 ani, au fost transportați la Spitalul Județean Suceava, unde se află sub observație medicală.

Un român de 18 ani a murit în incendiul din Crans-Montana. Anunțul făcut de MAE

Suma fabuloasă pe care au plătit-o românii pentru Revelion la Sinaia. Cât o mașină la mâna a doua

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu
Știri
Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu
Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”
Știri
Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată…
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe Hristos și ce înseamnă această zi
Mediafax
Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit pe 7 ianuarie: viața Înaintemergătorului, cum L-a recunoscut pe...
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Gandul.ro
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni,...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Pățania unei femei care a vrut să repare mașina cu ChatGPT: „Nu știu de ce, dar nu mai pornește deloc”
Promotor.ro
Pățania unei femei care a vrut să repare mașina cu ChatGPT: „Nu știu de ce,...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Yoga Mini i, un PC care încape într-o sticlă de 1 litru. Ce poate face?
go4it.ro
Yoga Mini i, un PC care încape într-o sticlă de 1 litru. Ce poate face?
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Gandul.ro
Meteorologii ANM au făcut anunțul nedorit! Vestea primită de românii care și-au planificat mini-vacanța
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu
Lumea se va schimba în 2026. Dezvăluirile experților despre primii copii născuți în spațiu
Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată ...
Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”
Cât o să coste o vacanță la mare, în România, în 2026. Calcul complet pentru o săptămână
Cât o să coste o vacanță la mare, în România, în 2026. Calcul complet pentru o săptămână
Orașul din România în care o garsonieră se închiriază cu 100 de euro pe lună. Este parțial mobilată
Orașul din România în care o garsonieră se închiriază cu 100 de euro pe lună. Este parțial mobilată
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate ...
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Banii din bancă se topesc. Cât pierzi într-un an dacă nu faci nimic cu ei
Banii din bancă se topesc. Cât pierzi într-un an dacă nu faci nimic cu ei
Vezi toate știrile
×