Acasă » Exclusiv » Soțul nepoatei lui Florin Salam, reținut pentru 24 de ore! Mascații au descins la zeci de adrese în urma dosarului de înșelăciune cu pariuri sportive

Soțul nepoatei lui Florin Salam, reținut pentru 24 de ore! Mascații au descins la zeci de adrese în urma dosarului de înșelăciune cu pariuri sportive

De: Luciana Popescu 25/02/2026 | 20:39
Soțul nepoatei lui Florin Salam, reținut pentru 24 de ore! Mascații au descins la zeci de adrese în urma dosarului de înșelăciune cu pariuri sportive
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Descinderi cu scântei în familia lui Florin Salam! Mascații au bătut la ușă dis-de-dimineață. Soțul nepoatei manelistului are probleme cu legea și a fost reținut pentru 24 de ore. Ce a făcut bărbatul? Pentru ce este acuzat? CANCAN.RO vine cu toate detaliile explozive.

Zi tensionată pentru apropiații lui Florin Salam! O amplă operațiune a autorităților a pus pe jar mai mulți suspecți, după ce mascații au descins simultan la zeci de adrese din Capitală și din țară, într-un dosar care vizează suspiciuni de meciuri aranjate pentru pariuri sportive.

”La data de 25 februarie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, Poliția Municipiului Ploiești și Biroul pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului au pus în executare 34 de mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive”, au transmis polițiștii.

Sursele CANCAN.RO spun că printre locațiile verificate s-ar afla și imobile ce aparțin unor rude ale celebrului manelist. Deși artistul nu este vizat în mod direct de investigație, numele său a ajuns inevitabil în atenția publicului din cauza legăturilor de familie.

Zeci de adrese, audieri și suspiciuni serioase

Operațiunea s-a desfășurat în forță, așa cum vă spuneam, în mai multe județe, iar 21 de persoane au fost duse la audieri pentru a oferi explicații în fața oamenilor legii. Ancheta ar viza presupuse înțelegeri privind influențarea unor rezultate din ligi inferioare, cu scopul obținerii unor câștiguri consistente din pariuri. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise și rolul fiecărei persoane implicate.  De altfel, sursele oficiale spun că suma câștigată în urma pariurilor trucate ar depăși aproximativ 1 milion de lei, bani care au fost deja confiscați în timpul perchezițiilor.

Cine este bărbatul aflat în vizor și ce legătură are cu familia lui Florin Salam?

În dosarul care a zguduit lumea mondenă, anchetatorii au ajuns și la soțul unei nepoate a lui Florin Salam, pe nume Cristescu. Este cunoscut ca fiind soțul Biancăi Stoian, nepoata de gradul întâi a manelistului. Bi8anca este cunoscută atât pe TikTok, cât și pentru vocea sa.

Nepoata lui Florin Salam, împreună cu soțul acuzat- sursa- social media

Cum funcționa rețeaua?

Polițiștii din Capitală au transmis printr-un comunicat modul în care ar fi funcționat presupusa rețea de trucaj al meciurilor sportive, cu scopul de a câștiga biletele la pariurile sportive.

”În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat în mod coordonat, în scopul influențării și alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal.

Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite.

Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.”, au transmis polițiștii într-un comunicat.

CITEȘTE ȘI: 

Cum e să-l ai „socru” pe Florin Salam. Iubitul lui Betty a dat tot din casă! Un pas e deja făcut, urmează altul!

Cătălin Vișănescu are iubită! Fostul soț al lui Betty Salam a publicat prima imagine cu noua lui parteneră

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
EX-vedeta de la Neatza, motivul real pentru care a părăsit echipa de la Antena 1: „A fost o etapă intensă”
Exclusiv
EX-vedeta de la Neatza, motivul real pentru care a părăsit echipa de la Antena 1: „A fost o…
Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit „avariat”, dar cu buzunarele pline
Exclusiv
Suma uriașă pe care Cornel Păsat a încasat-o după lupta cu Kamara. A intrat în ring, a ieșit…
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Mediafax
Bolile de inimă ucid tot mai multe femei. Și lucrurile se vor înrăutăți
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine
Gandul.ro
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o cină oficială a stârnit controverse
Adevarul
Melania Trump, criticată pentru o apariție la Casa Albă. Ținuta aleasă la o...
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă și purta ochelari de vedere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu o mai recunoști! Cum arăta Ramona Olaru când a debutat în televiziune. Era brunetă...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al armelor nucleare din Coreea de Nord
Digi 24
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general”...
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două...
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
go4it.ro
Galaxy S26 Hands-on: Primele impresii și prețurile în România
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine
Gandul.ro
Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EX-vedeta de la Neatza, motivul real pentru care a părăsit echipa de la Antena 1: „A fost o etapă ...
EX-vedeta de la Neatza, motivul real pentru care a părăsit echipa de la Antena 1: „A fost o etapă intensă”
Marius Tucă Show începe joi, 26 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 26 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
ANAF a dat vestea proastă pentru firmele din România. Ar putea să nu mai fie posibilă eșalonarea ...
ANAF a dat vestea proastă pentru firmele din România. Ar putea să nu mai fie posibilă eșalonarea datoriilor
Județul care a rămas fără locuri în cimitire. Au ajuns la capacitate maximă
Județul care a rămas fără locuri în cimitire. Au ajuns la capacitate maximă
Boala de care suferă Andreea Marin. A aflat diagnosticul în urma unui control de rutină: ”Milioane ...
Boala de care suferă Andreea Marin. A aflat diagnosticul în urma unui control de rutină: ”Milioane de femei suferă în tăcere”
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Vezi toate știrile
×