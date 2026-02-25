Soțul nepoatei lui Florin Salam, reținut pentru 24 de ore! Mascații au descins la zeci de adrese în urma dosarului de înșelăciune cu pariuri sportive

Descinderi cu scântei în familia lui Florin Salam! Mascații au bătut la ușă dis-de-dimineață. Soțul nepoatei manelistului are probleme cu legea și a fost reținut pentru 24 de ore. Ce a făcut bărbatul? Pentru ce este acuzat? CANCAN.RO vine cu toate detaliile explozive.

Zi tensionată pentru apropiații lui Florin Salam! O amplă operațiune a autorităților a pus pe jar mai mulți suspecți, după ce mascații au descins simultan la zeci de adrese din Capitală și din țară, într-un dosar care vizează suspiciuni de meciuri aranjate pentru pariuri sportive.

”La data de 25 februarie 2026, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, Poliția Municipiului Ploiești și Biroul pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului au pus în executare 34 de mandate de percheziție domiciliară, într-o cauză penală privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive”, au transmis polițiștii.

Sursele CANCAN.RO spun că printre locațiile verificate s-ar afla și imobile ce aparțin unor rude ale celebrului manelist. Deși artistul nu este vizat în mod direct de investigație, numele său a ajuns inevitabil în atenția publicului din cauza legăturilor de familie.

Zeci de adrese, audieri și suspiciuni serioase

Operațiunea s-a desfășurat în forță, așa cum vă spuneam, în mai multe județe, iar 21 de persoane au fost duse la audieri pentru a oferi explicații în fața oamenilor legii. Ancheta ar viza presupuse înțelegeri privind influențarea unor rezultate din ligi inferioare, cu scopul obținerii unor câștiguri consistente din pariuri. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise și rolul fiecărei persoane implicate. De altfel, sursele oficiale spun că suma câștigată în urma pariurilor trucate ar depăși aproximativ 1 milion de lei, bani care au fost deja confiscați în timpul perchezițiilor.

Cine este bărbatul aflat în vizor și ce legătură are cu familia lui Florin Salam?

În dosarul care a zguduit lumea mondenă, anchetatorii au ajuns și la soțul unei nepoate a lui Florin Salam, pe nume Cristescu. Este cunoscut ca fiind soțul Biancăi Stoian, nepoata de gradul întâi a manelistului. Bi8anca este cunoscută atât pe TikTok, cât și pentru vocea sa.

Cum funcționa rețeaua?

Polițiștii din Capitală au transmis printr-un comunicat modul în care ar fi funcționat presupusa rețea de trucaj al meciurilor sportive, cu scopul de a câștiga biletele la pariurile sportive.

”În urma cercetărilor efectuate a rezultat că, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, precum și alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat în mod coordonat, în scopul influențării și alterării rezultatului unor partide disputate în cadrul Ligii a III-a organizate de Federația Română de Fotbal. Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor și la integritatea competiției sportive, prin plasarea de pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil, creând aparența unor pariuri conforme cadrului legal, în condițiile în care rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite. Prin aceste demersuri, ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în cuantum de aproximativ 840.000 de lei.”, au transmis polițiștii într-un comunicat.

