Cum are grijă Amna de silueta ei, la 41 de ani: „Vreau să mă mențin la 49 de kilograme”

Amna, în vârstă de 41 de ani, traversează una dintre cele mai bune perioade ale sale din punct de vedere fizic și profesional.

În ultimele luni, artista a reușit să își redefinească stilul de viață, să slăbească și să adopte o rutină constantă de sport și alimentație echilibrată.

Cum are grijă Amna de silueta ei

Interpreta își propune să își mențină greutatea la 49 de kilograme și depune eforturi susținute pentru a rămâne în cea mai bună formă.

Pentru Click!, Amna a explicat ce schimbări a făcut în viața ei și ce o ajută să arate atât de tonifiată, mai ales în imaginile din vacanțe, unde aparițiile sale în costum de baie atrag mereu atenția internauților. Artista a detaliat ce alimente nu lipsesc niciodată din meniul ei și cum reușește să își păstreze disciplina.

„Vreau să mă mențin la 49 de kilograme. Încerc să mănânc și să nu-mi lipsească niciodată din meniul meu: proteină, fructe, legume, carne de vită, cartofi dulci, salată de varză roșie, avocado, ouă fierte”, mărturiseşte Amna.

Pe lângă pilates, artista a introdus în rutina ei și antrenamente de box și cardio, pe care le practică la sala de fitness. Programul său este însă unul solicitant, mai ales că trebuie să își împartă timpul între activitățile profesionale și responsabilitățile de mamă. Amna recunoaște că una dintre cele mai mari provocări zilnice este să îl ajute pe fiul ei, David, la teme.

Rezoluţiile Amnei pentru 2026

În ceea ce privește alimentația, cântăreața a revenit la postul intermitent, o metodă pe care a mai folosit-o și în trecut și care o ajută să își mențină echilibrul. Pentru a-și încărca bateriile, Amna a făcut recent o vizită în Polonia, țară în care a avut succes și pe plan muzical.

De această dată, însă, scopul călătoriei a fost unul diferit: artista a mers la Cracovia pentru o sesiune de tras cu arme antice, o activitate care îi oferă doza de adrenalină de care are nevoie.

În plan profesional, Amna se pregătește intens pentru proiectele viitoare și promite un an plin de energie. Artista a anunțat că lucrează deja la un nou concept de show pentru 2026 și că agenda ei se umple treptat cu evenimente.

„Am pregătit un show nou pentru anul 2026 și ne pregătim de evenimente. David se pregătește de școală și în fiecare zi e o nouă provocare dar trecem întotdeauna cu bine peste teme”.

CITEŞTE ŞI: Bisoi Petruț, prima reacție după tot scandalul cu legea! Ce s-a întâmplat cu mașinile sale? „Cam asta a rămas în curte”

Incident grav în Capitală! Ex-fotbalistul Nicolae Stanciu a intrat cu mașina într-un autoturism parcat. Rezultat alarmant la alcooltest