Mircea Răceanu, considerat unul dintre cei mai cunoscuți defectori ai României comuniste, a murit la 90 de ani. Unde se afla

De: Anca Chihaie 25/04/2026 | 19:37
Mircea Răceanu, fost diplomat român și una dintre figurile controversate ale ultimelor decenii ale regimului comunist, a încetat din viață la vârsta de 90 de ani. Potrivit unor surse apropiate familiei, acesta se afla în Statele Unite ale Americii, unde locuia de mai mulți ani, în statul Virginia.

Considerat de analiști și istorici ai perioadei comuniste drept unul dintre cei mai importanți defectori ai regimului de la București, Răceanu este adesea plasat imediat după Ion Mihai Pacepa în ierarhia celor care au părăsit structurile statului comunist și au intrat în contact cu serviciile occidentale. Diferența majoră dintre cei doi constă în proveniența profesională: dacă Pacepa a activat în cadrul serviciilor de informații externe, Răceanu a făcut parte din corpul diplomatic al României, ocupând funcții importante în Ministerul Afacerilor Externe, potrivit G4Media

Născut în 1935, Mircea Răceanu provenea dintr-un mediu familial puternic conectat la elita comunistă a epocii. A fost adoptat de Grigore Răceanu, iar tatăl său biologic, Andrei Bernath, a fost un militant comunist ilegalist, ucis în timpul celui de-al Doilea Război Mondial într-un lagăr de la Râbnița. Această legătură cu mediul politic al vremii a influențat parcursul său profesional, facilitând accesul la structurile statului comunist.

În decursul carierei sale diplomatice, Răceanu a ajuns să ocupe o poziție de rang înalt în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, unde a coordonat Direcția „America”. Această structură era responsabilă de gestionarea relațiilor României cu Statele Unite ale Americii și cu alte state din emisfera vestică, într-o perioadă în care Bucureștiul încerca să mențină un echilibru diplomatic între blocul sovietic și Occident.

Finalul carierei sale în România a venit abrupt la începutul anului 1989, când a fost arestat de autoritățile comuniste sub suspiciunea de implicare în activități de spionaj în favoarea Statelor Unite. Evenimentul a avut loc în contextul unei intensificări a suspiciunilor regimului Ceaușescu față de contactele diplomatice cu Occidentul. Ulterior, a fost condamnat la moarte pentru acuzații de trădare și spionaj, sentință care a reprezentat ultima condamnare capitală pronunțată în perioada regimului comunist din România. Pedeapsa nu a fost însă executată, fiind ulterior comutată la o detenție de 20 de ani.

 

