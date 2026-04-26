Tragedie în ciclism: Cristian Munoz a murit la 6 zile după accidentarea din Tour du Jura

Ciclistul columbian Cristian Camilo Munoz a murit la 6 zile după accidentarea de la Tour du Jura. Sportivul a suferit complicații medicale și medicii au făcut tot posibilul să îi salveze viața. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Vești proaste pentru fanii ciclismului din Columbia. Cristian Camilo Munoz a încetat din viață, după cum transmite echipa sa, NU Colombia. Sportivul și-a dat ultima suflare vineri dimineața, într-un spital din Spania.

Cristian Munoz a murit la 30 de ani

În timpul cursei de o zi din Franța – Tour du Jura, columbianu a căzut. Acesta a suferit o rană la genunchiul stâng și a fost tratat pe loc. Ulterior, a ajuns în Spania și starea lui s-a agravat. Potrivit echipei sale, medicii i-au depistat lui Cristian Camilo Munoz o infecție greu de tratat.

Cu toate că medicii au intervenit de urgență și au făcut tot posibilul să îl salveze, starea ciclistului s-a agravat rapid.

„Astăzi ne luăm rămas-bun de la Cristian Munoz, un ciclist care a transformat fiecare kilometru într-o dovadă de pasiune, disciplină și suflet. Familiei sale, prietenilor și tuturor celor care l-au admirat, de aproape sau de departe, le transmitem toată puterea și afecțiunea noastră în acest moment”, a transmis NU Colombia.

Echipa NU Colombia, omagiu emoționant

În semn de doliu, echipa din care ciclistul făcea parte a decis să se retragă din competiția Vuelta Asturias. Anunțul a fost făcut public la câteva momente de la tragedie, printr-un comunicat oficial.

În memoria lui, organizatorii Vuelta Asturias au ținut un moment de reculegere înainte de etapa a doua. Mașina oficială a cursei va purta, în semn de doliu, o panglică neagră, potrivit cyclingnews.com.

„Echipa de ciclism Nu Colombia anunță cu profundă tristețe decesul rutierului său Cristian Camilo Muñoz, produs în ultimele ore în Europa, ca urmare a unor complicații medicale apărute după accidentul suferit sâmbăta trecută, în timpul Tour du Jura, în Franța. După căzătură, Cristian a fost tratat, inițial, într-un centru medical, unde a primit îngrijiri pentru o rană la genunchiul stâng. După ce echipa a ajuns la Oviedo, în Spania, Cristian a fost evaluat din nou într-o clinică, unde personalul medical a depistat o infecție dificil de tratat, care a necesitat din nou îngrijiri specializate. În ultimele ore, starea sa clinică s-a complicat și, în ciuda tuturor eforturilor echipei medicale, Cristian a murit în dimineața zilei de vineri. În semn de doliu și respect pentru memoria sa, echipa de ciclism NU Colombia se retrage din Vuelta a Asturias”, a notat echipa columbiană, într-un comunicat.

