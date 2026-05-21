Cui să îi spui la mulți ani de Constantin și Elena. Ce nume se sărbătoresc

Pe 21 mai, creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. O mulțime de români își serbează astăzi onomastica. Dacă vrei să știi cui să spui la mulți ani în această zi, iată lista cu numele sărbătorite astăzi.

Aproximativ 1,8 milioane de români își serbează onomastica pe 21 mai, de Sfinții Constantin și Elena. Peste un milion de bărbați au numele Constantin, urmat de derivate, dar și peste 700.000 de femei au numele Elena sau alte derivate.

Iată lista cu nume sărbătorite de Constantin și Elena:

Constantin

Costea

Costel

Costache

Costin(a)

Codin(a)

Constanța

Constantiu

Costandin(a)

Constantina

Dinu

Dina

Tinu

Tina

Costel(uș)

Costelica

Costică

Costaș

Tica

Ticu

Titi(șor)

Titel(us)

Dinicu

Dinică

Tinuț

Tinel

Tanța

Tănțică

Tanți

Elena

Elina

Eleni

Elenca

Ela

Eli

Eleonora

Helena

Helene

Helenca

Heleni

Helinca

Ilina

Ilinca

Ileana

Ilenuța

Ilenuș(a)

Ilinuța

Leana

Lenuța

Lenuș(a)

Leanca

Lena

Leni

Lina

Nora

Nuța

Nuți

Nuțica

Nuțișor

Cine au fost Sfinții Constantin și Elena

Sfânta Elena a fost o împărăteasă înțeleaptă care L-a iubit pe Dumnezeu din toată inima și, împreună cu fiul ei, Sfântul Constantin, au permis creștinismului să crească și să se răspândească în Imperiul Roman, după o lungă perioadă de persecuție a creștinilor.

Ei au trăit în secolele al III-lea și al IV-lea. Sfânta Elena este cunoscută și pentru descoperirea Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Hristos, la 300 de ani după moartea Sa.

În anul 313, Sfântul Constantin a fondat Constantinopolul, care a devenit capitala Imperiului Greco-Ortodox până în 1453.

Într-o perioadă în care creștinismul era interzis și creștinii erau persecutați, ea a atras atenția împăratului Constanțiu deoarece era o tânără frumoasă, inteligentă și bună la suflet. După căsătoria dintre Sfânta Elena și împărat, ea a început să-i arate frumusețea și adevărul credinței creștine.

Deși el nu s-a convertit, ceea ce spunea ea avea sens pentru el, iar creștinii nu au mai fost persecutați în regiunea sa din Imperiul Roman. Împreună l-au avut pe Constantin, fiul lor.

Sfânta Elena și Constanțiu au fost foarte fericiți împreună. Sfântul Constantin a crescut învățând despre Hristos de la mama sa, însă când Dioclețian a devenit împărat, modul de conducere al imperiului s-a schimbat.

După moartea tatălui său, Sfântul Constantin a devenit conducătorul unei mari părți din Imperiul Roman. El a emis o lege prin care le-a permis creștinilor să-L venereze pe Hristos în mod liber.

Viața Sfintei Elena

După ce Sfântul Constantin a făcut-o pe mama sa împărăteasa Augusta, i-a oferit acces la vistieria imperială pentru a putea călători în Țara Sfântă în căutarea Sfintei Cruci. Toată viața ei și-a dorit să ajungă în Țara Sfântă pentru a cinsti locurile dragi fiecărui creștin: locurile unde Iisus a învățat, unde S-a născut, unde a fost răstignit și unde a înviat.

Sfânta Elena a dorit să găsească Sfânta Cruce pe care a fost răstignit Iisus. Aceasta a fost o misiune dificilă, deoarece trecuseră 300 de ani de la răstignire. În plus, romanii transformaseră locul răstignirii de pe Golgota în ruine. În anul 326 d.Hr., împărăteasa Sfânta Elena și Patriarhul Macarie al Ierusalimului au început căutările.

Cum a fost găsită crucea lui Iisus Hristos

Ei au identificat locul probabil și au curățat zona. Au observat o plantă aromatică neobișnuită crescând peste tot în jur. Sfânta Elena a numit-o „Basilico” (sau busuioc, cum este cunoscut astăzi), cu sensul de „rege” sau „regal” în limba greacă. Îngropate în pământ, sub busuioc, se aflau trei cruci.

Nimeni nu știa care dintre ele era Crucea dătătoare de viață a lui Iisus. Atunci Sfânta Elena și Patriarhul s-au rugat. În acel moment trecea un cortegiu funerar, iar ei au adus femeia care murise recent și au atins-o de fiecare dintre cruci. Nu s-a întâmplat nimic la primele două cruci.

Autenticitatea crucii lui Iisus Hristos

Când a fost atinsă cu a treia cruce, femeia s-a vindecat imediat. Astfel, Adevărata Cruce a lui Hristos a fost identificată, spre uimirea tuturor celor care au fost martori. Sfânta Elena a oferit Sfânta Cruce Patriarhului pentru a fi ridicată sus, astfel încât toți credincioșii să o poată vedea și cinsti.

În anul 335, pe 14 septembrie, a început construirea Bisericii Învierii. Patriarhul a înălțat din nou Crucea dătătoare de viață spre venerare. De atunci, în fiecare an, pe 14 septembrie, sărbătorim praznicul numit Înălțarea Sfintei Cruci.

După aceasta, Sfânta Elena, din râvna ei de a-L slăvi pe Hristos, a construit biserici în Ierusalim, la Betleem, în locul peșterii unde S-a născut Mântuitorul, o alta pe Muntele Măslinilor, de unde S-a înălțat la Cer, și multe altele în Țara Sfântă, Cipru și alte locuri.

