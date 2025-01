Oana Zăvoranu o face praf pe Mara Bănică, după ce a aflat că participă la Asia Epress 2025: ”Vă dați seama ce o să se întâmple cu Serghei când o să o vadă demachiată?”

Oana Zăvoranu a atacat-o dur pe Mara Bănică! Bruneta nu a mai ținut cont de nimic și a jignit-o foarte tare pe jurnalistă, unul dintre motive fiind modul în care și-a organizat ziua de naștere. Mai mult decât atât, „Querida” a comentat și despre participarea vedetei de la Antena Stars la Asia Express. În final, a avut un mesaj pentru Serghei Mizil.

Oana Zăvoranu este cunoscută pentru stilul său excentric. Atunci când este deranjată de o persoană, bruneta spune lucrurilor pe nume și nu se ferește să arunce cuvinte dure. Recent, a luat-o în vizor pe Mara Bănică.

Citește și: Mara Bănică a comis-o, înainte de Asia Express! „Sunt un munte de inteligență”

La finalul lunii noiembrie, Mara Bănică și-a organizat ziua de naștere la un restaurant select din Capitală. Jurnalista a petrecut pe lux și opulență, având parte de decorațiuni spectaculoase și de un tort fastuos așezat pe 6 etaje.

Ei bine, Oana Zăvoranu a susținut că vedeta de la Antena Stars și-a făcut ziua de naștere pe barter, lucru care a enervat-o la culme. Astfel, bruneta nu a mai ținut cont de nimic și i-a adresat cuvinte dure Marei Bănică.

Oana Zăvoranu a vorbit și despre plecarea Marei Bănică la Asia Express. Bruneta a susținut că nu înțelege cum se va prezenta jurnalista nemachiată și cum va căra rucsacul care este foarte greu. De asemenea, „Querida” a avut un mesaj pentru Serghei Mizil, coechipierul vedetei de la Antena Stars.

„Acum o arzi pe la Asia Express, am înțeles. O să mă uit în mod special câteodată să văd ce faci tu cu fața buhăită, operată și cu rucsacul despre care am înțeles că are 10 kilograme, în spate. Să nu cumva să te agăți mai mult de Serghei că e om mișto și are o vârstă.

Serghei abia se ține pe el, să nu cumva să te așezi pe el. Vă dați seama, Serghei trebuie să doarmă în cameră cu asta. Vă dați seama când se demachiază (…). Serghei a avut gagici mișto la viața lui.

Vă dați seama ce o să i se întâmple lui Serghei când o să o vadă pe Mara Bănică demachiată (…). Serghei, te rog nu te lăsa! Poți mai mult și meriți mai mult. De ce nu l-a luat pe soț? Îți dai seama că ăla e cel mai fericit, zice: ‘Doamne, poate nu se mai întoarce’.”, a adăugat bruneta.